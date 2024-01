57 Kilometer Radwege in Hamburg neu gebaut oder saniert Stand: 27.01.2024 06:44 Uhr Der Ausbau der Radwege hat sich in Hamburg beschleunigt. 2023 wurden nach Angaben der Verkehrsbehörde 57 Kilometer gebaut oder saniert - 4 mehr als im Jahr zuvor. Doch der Radverkehr ging leicht zurück.

Mindestens 60 Kilometer Radwege oder Velorouten pro Jahr. Dieses hohe Ziel hat sich Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) gesteckt - und es 2023 mit 57 Kilometern fast erreicht. Tjarks ist zufrieden, auch weil es doppelt so viel wie im größeren Berlin ist: "Wir haben das zweitbeste jemals in Hamburg gemessene Ergebnis dargestellt und das gleichzeitig mit einer deutlichen Verbesserung der Qualität in der Bauleistung."

Weniger Radverkehr registriert

Man baue deutlich mehr Kilometer an Fahrradstraßen oder getrennten Radwegen und schaffe zwei Drittel mehr als in der vergangenen Legislaturperiode. Doch überraschend ging Hamburgs Radverkehr 2023 um 4 Prozent zurück. Der Senator erläuterte: "Allerdings kann man sagen, dass sich auch im ersten vollen Jahr nach Corona der Radverkehr auf diesem sehr hohem Niveau stabilisiert hat - obwohl wir 40 Prozent mehr Regentage gehabt haben." Die CDU nannte es lächerlich, den Rückgang aufs Wetter zurückzuführen und sprach von einem "Armutszeugnis".

