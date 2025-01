Stand: 21.01.2025 17:07 Uhr Auto auf Krankenhaus-Parkplatz in Barmbek verkeilt

Im Hamburger Stadtteil Barmbek ist eine junge Autofahrerin am Dienstagvormittag am Parkplatz der Asklepios Klinik in eine missliche Lage geraten. Ihr Kleinwagen hatte sich zwischen der Einfahrtsschranke und einem Metallzaun verkeilt und ließ sich weder vor noch zurück bewegen. Sechs Feuerwehrkräfte brauchten rund eine Stunde, um das Auto mithilfe von Seilen, hydraulischem Gerät und Muskelkraft zu befreien.

