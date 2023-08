Arbeiten am Flughafen: Für einige Hamburger wird es lauter Stand: 29.08.2023 07:56 Uhr Am Hamburger Flughafen wird ab Mittwoch für vier Wochen eine der Start- und Landebahnen gesperrt. Die Piste zwischen Alsterdorf und Norderstedt muss umfassend saniert werden.

Wer in Niendorf oder Lokstedt, in Langenhorn oder in Hummelsbüttel wohnt, muss sich in den kommenden Wochen auf deutlich mehr Fluglärm einstellen. Denn ausschließlich die Start- und Landebahn zwischen Niendorf und Langenhorn muss bis zum 27. September alle Flugzeuge aufnehmen.

Für normale Arbeiten werden die Start- und Landebahnen jedes Jahr für einige Tage gesperrt. In diesem Jahr aber müssen größere Teile der Deckschicht abgefräst und erneuert werden. Deshalb die längere Sperrung.

Auch nachts muss am Flughafen gefräst werden

Gearbeitet wird meist tagsüber. Aber dort, wo sich die Pisten kreuzen, müssen die Baumaschinen während des Flugbetriebs tagsüber Abstand halten. Deshalb sind unter der Woche auch nachts Arbeiten geplant. Der Flughafen bittet deshalb um Verständnis, wenn zwischen 20 und 6 Uhr schwere Geräte wie Asphaltfräsen und Bagger eingesetzt werden.

Im Juni war die Start- und Landebahn Niendorf/Langenhorn erneuert worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.08.2023 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flugverkehr