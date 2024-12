Stand: 18.12.2024 14:05 Uhr Angriff auf Ex-St.-Pauli-Profi Burgstaller: Tatverdächtiger festgenommen

Der mutmaßliche Angreifer des früheren Bundesliga-Profis Guido Burgstaller ist festgenommen worden. Wie die zuständige Landespolizeidirektion Wien am Mittwoch mitteilte, hat sich der 23-jährige Tatverdächtige freiwillig gestellt. Burgstaller war am Wochenende bei einem tätlichen Angriff schwer verletzt worden. Der Tatverdächtige und der Geschädigte seien einander unbekannt gewesen, hieß es. Burgstaller, der in Deutschland für den 1. FC Nürnberg, Schalke 04 und den FC St. Pauli spielte, hatte unter anderem einen Schädelbasisbruch erlitten.

