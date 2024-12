Stand: 10.12.2024 19:14 Uhr Angriff am U-Bahnhof Dehnhaide: Mehr als sechs Jahre Haft

Wegen eines Angriffs auf zwei Männer am U-Bahnhof Dehnhaide hat das Landgericht Hamburg am Dienstag einen 44-Jährigen zu sechs Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Laut Anklage hatte der Mann in der Neujahrsnacht vor knapp zwei Jahren auf die Brüder geschossen und anschließend mit einem Messer eingestochen. Das Gericht verurteilte den Mann wegen versuchten Totschlags, gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

