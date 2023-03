Amoklauf in Hamburg: Alle Schwerverletzten außer Lebensgefahr Stand: 17.03.2023 15:45 Uhr Nach dem Amoklauf am 9. März im Gemeindezentrum der Zeugen Jehovas in Hamburg-Alsterdorf sind nun alle schwer verletzten Opfer außer Lebensgefahr. Das bestätigte der Sprecher der Glaubensgemeinschaft, Michael Tsifidaris, am Freitag.

"Das ist die schönste Nachricht dieser Tage, in der Tat, die uns auch das erste Lächeln auf die Lippen zaubert", sagte Tsifidaris am Freitag im Gespräch mit NDR Info. Neun Menschen waren bei dem Attentat schwer verletzt worden, sieben Menschen sind gestorben. Zudem kündigte er an, dass die Zeugen Jehovas am übernächsten Wochenende einen eigenen Trauergottesdienst veranstalten würden. "Wir sind jetzt in enger Abstimmung mit den Angehörigen, aber ich kann heute schon sagen, dass wir am übernächsten Wochenende eine zentrale Gedenkveranstaltung durchführen werden, aufgrund des großen Interesses und der überwältigenden Anteilnahme, die uns durch die Bevölkerung zuteil wird", so Tsifidaris. Die Gemeinde sei der Stadt Hamburg sehr dankbar, die sie bei der Organisation unterstütze und auch ein Kondolenzbuch im Rathaus auslegen wolle. "Wir schätzen diese Geste sehr", so der Sprecher.

Philipp F. nur wenige Monate bei den Zeugen Jehovas

Vor einer Woche soll der mutmaßliche Täter Philipp F. in einem Versammlungssaal der Zeugen Jehovas sieben Menschen getötet haben, darunter vier Männer, zwei Frauen und ein ungeborenes Mädchen. Nach der Tat nahm sich der 35-Jährige offenbar selbst das Leben. Er war insgesamt nur wenige Monate lang Mitglied der Zeugen Jehovas, bevor er die Gemeinschaft vor eineinhalb Jahren auf eigenen Wunsch wieder verlassen habe, sagte Tsifidaris. Aus ermittlungstaktischen Gründen werden nach wie vor viele Informationen von den Behörden zurückgehalten. Somit ist auch die Frage nach dem Motiv weiter unbeantwortet.

