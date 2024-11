Stand: 09.11.2024 06:47 Uhr Altona-Altstadt: Mann bei Streit mit Messer verletzt

Bei einem Streit mit bis zu einem Dutzend Beteiligten hat es in der Nacht zum Freitag in Altona-Altstadt einen Verletzten gegeben. Das Opfer erlitt mehrere tiefe Stiche in den Oberschenkel. Kurz vor 1 Uhr hatten sich Zeugen bei der Hamburger Polizei gemeldet, weil sie einen lautstarken Streit im Bereich des Bertha-von-Suttner-Parks an der Max-Brauer-Allee bemerkt hatten. Die Einsatzkräfte fanden einen Verletzten vor, der ins Krankenhaus kam. Er gab an, die Täter wohl zu kennen. Die Fahndung nach ihnen blieb bislang ergebnislos.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 08.11.2024 | 19:30 Uhr