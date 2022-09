Alstertanne in Hamburg leuchtet auch in diesem Jahr Stand: 28.09.2022 17:01 Uhr Trotz der Debatte über Weihnachtsbeleuchtung in Zeiten der Energiekrise wird die Alstertanne auch in diesem Jahr leuchten. Das teile der Bezirk Hamburg-Mitte am Mittwoch mit.

Um Energie zu sparen soll sie allerdings nicht wie sonst üblich rund um die Uhr beleuchtet sein, sondern nur in der Zeit von 13 bis 23 Uhr. In diesem Zeitraum soll auch die übrige Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt angeschaltet sein, wie Citymanagerin Brigitte Engler zuvor gesagt hatte.

Bezirksamtsleiter: Alstertanne vermittelt Zuversicht

Bezirksamtsleiter Ralf Neubauer (SPD) erklärte: "Die Alstertanne mit ihren Lichtern vermittelt seit jeher Zuversicht in der Adventszeit. Darauf wollen wir gerade in diesen schwierigen Zeiten nicht verzichten. Deshalb wird es die Alstertanne auch in diesem Jahr ab Ende November an ihrem angestammten Platz auf der Binnenalster geben."

Illumination für Ende November geplant

Der Stromverbrauch für die Alstertanne betrug laut Bezirksamt im vergangenen Jahr rund 9.600 Kilowattstunden. Es seien dabei LED-Lauflichter, Halogen-Energiespar-Leuchtmittel als Hauptbeleuchtung und Xenon-Flashlampen im Einsatz gewesen. Die Illumination der Alstertanne soll Ende November beginnen. Sie steht in der Mitte der Binnenalster, dort wo im Sommer die Alsterfontäne sprudelt. Diese wurde schon im September abgeschaltet, statt wie sonst im November - um Energie zu sparen.

