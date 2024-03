Aktion gegen Rassismus: Lichterkette an der Hamburger Alster Stand: 21.03.2024 21:33 Uhr Ein breites Bündnis aus zivilgesellschaftlichen Organisationen hat am Donnerstag dazu aufgerufen, an der Hamburger Binnenalster für eine leuchtende Menschenkette der Demokratie zusammenzukommen. Anlass war der internationale Tag gegen Rassismus.

In den vergangenen Wochen waren immer wieder hunderttausende Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straßen gegangen. Am Donnerstagabend startete in Hamburg eine weitere Aktion gegen Rassismus.

Lichterkette gegen Rassismus

Unter anderem riefen die Organisationen Amnesty International, die Arbeitswohlfahrt und Fridays For Future zu einer Menschenkette in der Innenstadt auf. Um 19 Uhr leuchteten an der Binnenalster Taschenlampen und Handys.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 21.03.2024 | 19:30 Uhr