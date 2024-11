Airbus will in diesem Jahr 770 Flugzeuge ausliefern Stand: 26.11.2024 12:00 Uhr Insgesamt 770 Flugzeuge will der Airbus-Konzern bis zum Jahresende ausliefern, einen großen Teil davon in Hamburg. Damit das gelingt, sollen bis Dezember auch Sonderschichten gemacht werden, beispielsweise an Sonnabenden.

Der Flugzeugbauer Airbus leidet seit langem darunter, dass Zulieferer nicht genug Teile liefern können, besonders für die Erfolgsmodelle aus der A320-Reihe. Das betrifft nicht nur Turbinen, sagt Sebastian Peters, der Leiter der A320-Endmontagelinien. "Wir haben auch Versorgungsengpässe in der Kabine, was gerade jetzt aktuell in der Auslieferung natürlich auch immer mal knirscht", so Peters weiter. Die Lage bleibe angespannt.

Es fehlen noch 200 Maschinen zum Ziel

Inzwischen müssen zahlreiche Maschinen, die nicht fertig gebaut werden, auf dem Airbus-Gelände in Finkenwerder zwischengeparkt werden. Bis zum Ziel der Übergabe von 770 Flugzeugen bis Jahresende, fehlen noch etwa 200 Stück - Stand Ende Oktober. Es geht also noch um knapp 100 Flugzeuge pro Monat für November und Dezember. Genauere Zahlen will Airbus erst in der kommenden Woche bekannt geben. Peters ist aber zuversichtlich, dass das klappt: "Wir haben schon mal in den letzten Jahren gezeigt, dass wir das können."

Airbus will Produktion noch deutlich steigern

Bis 2027 will Airbus seine Produktion deutlich steigern. Allein von den Maschinen aus der A 320-Reihe sollen dann 75 Maschinen pro Monat fertig werden. Dazu tragen auch zwei neue Produktionslinien bei - eine in den USA und eine in China. Hamburg soll allerdings mit vier der künftig zehn Produktionslinien der größte und wichtigste Standort für den A320 bleiben.

