Airbus: Neue Montagelinie für Langstreckenflieger A321XLR Stand: 03.07.2024 13:11 Uhr Er ist das jüngste Mitglied in der Airbus-Familie: Der Langstreckenflieger A321XLR. Die erste Maschine soll in den kommenden Wochen ausgeliefert werden. In Hamburg hat Airbus nun für die Serienproduktion eine neue Montagelinie in Betrieb genommen.

Halle 246 sieht von außen genauso grau aus wie viele andere bei Airbus im Hamburger Stadtteil Finkenwerder. Bis vor einigen Jahren wurden dort Maschinen vom Typ A380 gebaut, die aber inzwischen nicht mehr im Airbus-Programm sind. In dieser Halle werden in Zukunft nun die Rumpfteile des A321XLR montiert - inklusive eines Zusatztanks für fast 13.000 Liter Kerosin. Der befindet sich dort, wo normalerweise Gepäck oder Fracht verstaut wird. André Walter, Chef des Airbus-Flugzeugsparte in Deutschland, erläuterte: "XLR steht ja für 'Extra Long Range' - das Flugzeug kann also weitere Strecken fliegen." Zum Beispiel über den Atlantik in die USA.

Bereits viele Bestellungen für A321XLR

Deshalb ist der A321XLR im Moment ein Verkaufsschlager. Walter: "Wir haben rund 550 Bestellungen. Und das ist für ein Produkt in dem Status gut." Die umgebaute Halle in Finkenwerder wird also dringend benötigt, um die Produktion hochzufahren. Sie hat eine Fläche, die so groß ist wie etwa 90 Tennisplätze. Auf dem Dach erzeugt eine Solaranlage einen Teil des benötigten Stroms für den Flugzeugbau.

