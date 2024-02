Airbus will Produktion in diesem Jahr ausbauen Stand: 15.02.2024 16:01 Uhr Knapp sechs Milliarden Euro Gewinn hat der Flugzeugbauer Airbus im vergangenen Jahr eingefahren, vor allem durch die Maschinen aus der A320-Familie, die zu einem großen Teil in Hamburg gefertigt werden. Im kommenden Jahr will Airbus noch mehr Maschinen ausliefern.

Bei der Vorstellung der Jahresbilanz des Konzerns in Toulouse gab Airbus-Chef Guillaume Faury bekannt, dass im laufenden Jahr rund 800 Flugzeuge an Kunden ausgeliefert werden sollen. Das wären fast zehn Prozent mehr als 2023. Die Produktion zu steigern sei eine große Herausforderung, so Faury. Vor allem Zulieferer seien da gefragt.

Entwicklung eines emissionsfreien Flugzeugs

In spätestens zwei Jahren will Airbus entscheiden, wie sein erstes emissionsfreies Flugzeug aussehen soll, das bislang unter dem Namen Zero-E entwickelt wird. "Wir arbeiten derzeit sowohl daran, dass diese Maschinen mit Brennstoffzellen ausgestattet werden als auch daran, dass Wasserstoff direkt verbrannt wird", sagte Faury. Wobei die Brennstoffzelle sehr vielversprechend sei.

Nachfolgereihe für A320 geplant

2035 sollen die ersten reinen Wasserstoffflugzeuge ausgeliefert werden. Parallel plant Airbus aber auch eine Nachfolgereihe für die A320-Familie. Diese Maschinen sollen deutlich sparsamer sein und mit sogenanntem grünen Treibstoff fliegen, der beispielsweise synthetisch hergestellt werden kann. Ob Hamburg die Heimat der neuen Flugzeug-Generation wird, ist noch unklar.

