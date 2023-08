Airbus weiht Montagehalle für neues Langstreckenflugzeug ein Stand: 30.08.2023 14:03 Uhr Der Flugzeugbauer Airbus beginnt mit der Serienfertigung seines neuen Langstreckenflugzeugs A321 XLR. Dazu hat das Unternehmen in Hamburg eine neue, moderne Montagehalle eingeweiht, in der künftig die Rumpfteile ausgerüstet werden.

So groß wie anderthalb Fußballfelder ist H259, so die nüchterne Airbus-Bezeichnung der neuen Montagehalle in Finkenwerder. Innerhalb von gut zwei Jahren wurde die Halle aus dem Boden gestampft, um schnell die Produktion des A321 XLR hochfahren zu können. XLR steht für "extra long range", also eine besonders große Reichweite. Das Flugzeug mit einem Mittelgang kann dank Zusatztank ohne Zwischenstopp von Hamburg aus in die USA oder nach China fliegen.

1.300 zusätzliche Stellen in Hamburg geplant

Im kommenden Jahr sollen die ersten Maschinen an Airlines ausgeliefert werden. Bei Airbus sind bereits mehr als 550 Bestellungen eingegangen. Um die Maschinen tatsächlich auch bauen zu können, investiert das Unternehmen derzeit kräftig - und stellt neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Allein in Hamburg sollen laut Plan etwa 1.300 zusätzliche Stellen geschaffen werden.

Stromerzeugung zum Teil durch Solaranlage

In der neuen Halle sollen bis zu 400 Menschen arbeiten, sieben bis acht Flugzeugrümpfe werden parallel ausgerüstet, unter anderem mit Rohren, Kabeln und Böden. Einen Teil des dafür benötigten Stroms erzeugt die neue Halle selbst: Auf dem Dach ist eine Solaranlage mit 3.000 Quadratmetern Fläche installiert worden.

