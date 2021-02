Abweisungen am Hamburger Impfzentrum häufen sich Stand: 25.02.2021 06:21 Uhr Am Hamburger Impfzentrum werden immer wieder Menschen abgewiesen. Die Betroffenen haben zwar einen Termin, jedoch noch keinen Anspruch auf die Impfung.

Nach Informationen von NDR 90,3 wurden allein in der vergangenen Woche rund 200 Impfwillige wieder nach Hause geschickt. In rund einem Drittel der Fälle waren die Abgewiesenen jünger als 80 Jahre und damit nicht alt genug. Bei der Terminvergabe am Telefon oder über das Internet wird zwar die Impfberechtigung abgefragt, beweisen muss man diese aber erst vor Ort. Gerade ältere Menschen mit Vorerkrankungen haben sich dadurch Termine geben lassen, wohl in dem falschen Glauben, dass sie als Risikopatienten schon dran sind.

Fehlerhafte Terminvergabe an Nicht-Hamburger

Knapp über 20 Prozent der falschen Termine sind an Menschen aus dem Umland vergeben worden. Einige Kommunen in Schleswig Holstein hatten ihre Bürger falsch informiert, heißt es aus der Sozialbehörde. Nicht-Hamburger werden nur in Sonderfällen in Hamburg geimpft. Beispielsweise wenn sie für einen Hamburger Pflegedienst arbeiten.

Drei Anzeigen wegen Fälschungen

Ein weiteres knappes Drittel der Abgewiesenen hatte keine oder fehlerhafte Arbeitgebernachweise dabei - dies betraf zum Beispiel Angestellte in Arztpraxen. In drei Fällen wird angenommen, dass diese Nachweise sogar gefälscht worden sind. Die Betroffenen sind wegen Urkundenfälschung angezeigt worden.

