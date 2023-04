Abiturprüfungen in Hamburg letztmals mit Corona-Erleichterungen

Stand: 18.04.2023 12:05 Uhr

Endspurt für 9.600 Schülerinnen und Schüler an Hamburgs Gymnasien und Stadtteilschulen - denn so viele machen jetzt ihr Abitur. Am Mittwoch beginnen die schriftlichen Prüfungen mit dem Fach PGW (Politik-Gesellschaft-Wirtschaft).