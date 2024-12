Stand: 29.12.2024 07:37 Uhr Abgelegte Kleidung und Rucksack sorgen für Großeinsatz an der Elbe

Großeinsatz für Polizei und Feuerwehr an der Elbe: Am Fähranläger Teufelsbrück hatten Passanten am späten Samstagabend einen Rucksack und Kleidungsstücke am Ufer entdeckt. Die Einsatzkräfte suchten daraufhin den Bereich ab - unter anderem mit Booten, Wärmebildkameras und Tauchern. Wenig später meldete sich der Besitzer der Gegenstände bei der Polizei. Er gab an, dass ihm sein Gepäck bei einem Spaziergang zu schwer geworden sei - deshalb habe er es vorübergehend dort abgelegt.

