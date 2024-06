Aale-Dieter: Ein Leben für den Aal und den Hamburger Fischmarkt Stand: 14.06.2024 10:09 Uhr Er ist ein lebendes Hamburger Original: Seit 65 Jahren steht Dieter Bruhn alias Aale-Dieter jeden Sonntag auf dem Hamburger Fischmarkt. Dort verkauft er Aal und Lachs und unterhält die Fischmarktbesucher.

Aale-Dieter gehört zu Hamburg wie die Alster, die Elbe und der Michel - und er ist wohl unbestritten einer der bekanntesten Fischhändler Deutschlands. Wer bei ihm Aal oder Lachs kauft, der bekommt nicht nur Fisch, sondern eine charmante und unverkennbar hamburgische Verkaufsshow noch dazu. Mit seinem "rollenden Wohlfahrtsinstitut", wie er seinen kleinen Verkaufswagen gerne selber nennt, ist er bereits seit 1959 Woche für Woche auf dem Hamburger Fischmarkt zu erleben. Ein Magnet nicht nur für notorische Frühaufsteher und übriggebliebene Nachtschwärmer vom Kiez, sondern auch für tausende Touristen, die regelmäßig ihren Weg zu seinem Stand finden.

Ein Hamburger Leben im Zeichen des Aals

Dieter Bruhn wird 1939 im Hamburger Stadtteil Hamm geboren. Es ist Krieg, der Vater muss auf ein Minensuchboot, in Hamburg fallen Bomben. Noch heute erinnert sich der 85-Jährige an Bombennächte im Keller. Und er denkt an die große Nächstenliebe der Menschen damals, die ihm heute fehlt. Nach der Schulzeit möchte er Gärtner werden, denn er liebt Blumen. Doch das passte nicht, sagt er heute. Stattdessen lernt er Maschinenbauer. Fischhändler wird er eher durch Zufall. Ein Freund seines Vaters, Aal-Wilhelm, spricht diesen an: er sucht einen Fahrer, der ihn sonntags auf den Fischmarkt bringt. Ein guter Nebenjob für den jungen Maschinenbauer, schließlich hat er sonntags frei. Aus dem Fahrdienst wird schnell Hilfe beim Verkauf. Und sein Verkaufstalent ist unüberhörbar. Dieter Bruhn findet seine Profession: er wird Fischhändler.

Aal: Früher vom Kutter, heute eine Delikatesse

Dieter Bruhn erinnert sich an die Zeit Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre: Hamburg ist im Wiederaufbau. Die Trümmer werden beseitigt, überall wird neu gebaut. Und am Fischmarkt blüht der Handel. Etwa ein Dutzend Fischkutter, die direkt vor der Fischauktionshalle liegen, bringen die Ware direkt zum Markt. Damals, erinnert er sich, war noch genug Fisch da. Heute sind Aal und Lachs Delikatessen. Fisch insgesamt ist rar und teuer geworden. Aber, sagt Aale-Dieter, seinen Fisch könne man unbedenklich essen, es sei beste Qualität von vertrauensvollen Großhändlern.

Das "Rollende Wohlfahrtsinstitut" auf dem Fischmarkt

Doch es ist nicht nur der Fisch, der die Menschen zum Verkaufswagen von Aale-Dieter zieht. Sein Verkaufstalent, sein Unterhaltungswert sind längst bis über die Grenzen Hamburgs hinaus bekannt.

Er liebt die Menschen und er liebt es, mit ihnen zu kommunizieren. Und das auch manchmal mit dem rauhen Charme des Hamburger Jung. Dabei aber immer mit einem Lächeln.

Im Laufe der Jahre bleibt sein Unterhaltungstalent auch bei den Medien nicht unentdeckt: Aale-Dieter war Gast in zahlreichen Fernsehsendungen - als Gast in Talkshowsendungen, aber auch als Sänger. Sein Gesangstalent hat er auf mehreren Schlager-Platten verewigt.

Aale-Dieter privat: Familie und Trabrennsport

Mehr als 60 Jahre ist Dieter Bruhn mit seiner Frau verheiratet. Seine Bodenständigkeit und die Toleranz der beiden sei das Geheimnis dieser langen und glücklichen Beziehung: „Manchmal knaddert es, aber dann ist es auch schnell wieder gut!“. Heute sind die beiden Töchter und seine Enkel und Urenkelin seine große Freude und sein ganzer Stolz. Er liebt den Trabrennsport, hat viele Jahrzehnte lang selbst im Sulky gesessen. Heute ist er allerdings nicht mehr aktiv. Ab und zu lässt er sich aber noch als Besucher auf der Trabrennbahn sehen.

Und: wie lang will der heute 85-Jährige noch selbst auf dem Fischmarkt stehen? "Wenn es mir so geht, wie heute, dann noch mit 100!"

