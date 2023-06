Starkregen sorgt für Feuerwehreinsätze und Elbtunnel-Sperrung Stand: 18.06.2023 08:14 Uhr Im Hamburger Westen ist es Samstagabend zeitweise zu heftigen Niederschlägen gekommen. Der Elbtunnel musste in Richtung Norden für eine Stunde gesperrt werden.

Schon am Nachmittag gewitterte es leicht, hier und da kam es zu ersten Schauern. Auch im Hamburger Zentrum und anderen Stadtteilen regnete es. Der Deutsche Wetterdienst hatte zuvor vor Starkregen gewarnt. Dieser setzte gegen 18 Uhr ein und traf die Stadtteile Othmarschen, Ottensen und Bahrenfeld. Laut Hamburger Feuerwehr regnete es dort zeitweise 30 Liter pro Quadratmeter.

A7 vorübergehend gesperrt

Hinter dem Elbtunnel in Richtung Norden sammelte sich das Wasser auf der Fahrbahn. Gegen 19 Uhr wurde er für etwa eine Stunde voll gesperrt. Die Autos wurden an der Anschlussstelle Hamburg-Othmarschen ab- und wieder aufgeleitet. So umging der Verkehr das in der Senke stehende Wasser. Wegen der Behinderungen staute sich der Verkehr vor dem Elbtunnel Richtung Norden ab Hamburg-Hausbruch auf etwa acht Kilometern.

Feuerwehreinsätze wegen vollgelaufener Keller

Die Feuerwehr musste wegen des Starkregens mehrmals ausrücken - wegen vollgelaufener Keller und überfluteter Straßen, teilte ein Sprecher mit. Verletzt wurde niemand.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 18.06.2023 | 09:00 Uhr