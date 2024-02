A23 in Hamburg: Drei Wochen Baustelle mit nächtlicher Sperrung Stand: 12.02.2024 06:42 Uhr Wer die A23 im Hamburger Nordwesten nutzen möchte, muss sich in den kommenden Wochen erneut auf Einschränkungen gefasst machen. Die Lichtanlage des Tunnels Eidelstedt (Holsteiner Chaussee) an der Anschlussstelle Hamburg-Eidelstedt muss erneuert werden.

Für die Arbeiten wird der Tunnel zur A7 in Richtung Flensburg in den Nächten vom 12. Februar bis zum 2. März jeweils von 22 bis 4.30 Uhr gesperrt. Autofahrende sollten in diesen Zeiten die eingerichtete Umleitung U37 nutzen - sie führt dann von der Anschlussstelle Hamburg-Eidelstedt über die Holsteiner Chaussee/B4, die Oldesloer Straße und an der Anschlussstelle Schnelsen-Nord auf die A7.

Staugefahr auch tagsüber

Tagsüber müssen sich Pendlerinnen und Pendler auf längere Wartezeiten einstellen: Nach Angaben der Autobahn GmbH wird für die Arbeiten während der drei Wochen der linke Fahrstreifen jeweils von 4.30 bis 22 Uhr eingezogen, der Verkehr werde dann einstreifig am Arbeitsfeld vorbeigeführt.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 12.02.2024 | 19:30 Uhr