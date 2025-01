Stand: 14.01.2025 18:37 Uhr 43-Jähriger wird von Bus erfasst und schwer verletzt

Am Theodor-Heuss-Platz, gegenüber vom Dammtor Bahnhof ist am Dienstagnachmittag ein Fußgänger von einem Bus erfasst und schwer verletzt worden. Ein Notarzt und Sanitäter brachten den 43-Jährigen in ein Krankenhaus. Durch die Notbremsung des Busses wurden außerdem mehrere Fahrgäste leicht verletzt. Wie genau es zu dem Unfall kam, untersucht nun die Polizei.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 14.01.2025 | 18:00 Uhr