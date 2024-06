Stand: 02.06.2024 19:56 Uhr 35.000 Menschen bei Eppendorfer Landstraßenfest

Am Sonnabend und Sonntag sind etwa 35.000 Menschen über das Straßenfest flaniert. Teilweise musste das Musikprogramm früher beendet werden, weil die Massen an Zuschauern die Straße verstopften. Der Veranstalter hatte in diesem Jahr dazu aufgefordert das Lied von Gigi D'Agostino, das zuletzt rassistisch umgetextet worden war, nicht zu spielen. In diesem Jahr kam es zu mehr Rettungseinsätzen als bei dem letzten Fest. Der Veranstalter sprach aber von einer insgesamt friedlichen Veranstaltung.

