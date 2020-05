Stand: 31.05.2020 07:48 Uhr - NDR 90,3

22-Jähriger in Bergedorf angeschossen

In Hamburg-Bergedorf ist am Samstagabend ein junger Mann von Unbekannten angeschossen worden. Vier Kugeln trafen den 22-Jährigen in Beine und Gesäß, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht laut Polizei aber nicht.

Suche nach Tatverdächtigen

Die Polizei fahndet nach drei Tatverdächtigen. Sie sollen in der Straße Fockenweide, in der Nähe der S-Bahn-Haltestelle Nettelnburg, auf den 22-Jährigen und seine 14-jährige Begleiterin losgegangen sein. Das Mädchen wurde durch Pfefferspray leicht verletzt. Die Täter konnten unerkannt fliehen. Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot nach den Verdächtigen und setzte dabei auch einen Hubschrauber ein. Der S-Bahn-Verkehr wurde zeitweise eingestellt. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Mann in Bergedorf angeschossen NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 31.05.2020 08:00 Uhr In Bergedorf ist ein 22-Jähriger angeschossen worden. Seine Begleiterin wurde mit Pfefferspray verletzt. Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot nach den Tatverdächtigen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen 00:40 NDR 90,3 Schüsse in Bergedorf NDR 90,3 In Hamburg-Bergedorf ist ein 22-jähriger angeschossen worden. Die Hintergründe sind noch unklar. Helene Buchholz berichtet. Audio (00:40 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 31.05.2020 | 08:00 Uhr