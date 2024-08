Stand: 02.08.2024 17:51 Uhr 200 Menschen bei Freitagsgebet vor der Blauen Moschee

Vor der geschlossenen Blauen Moschee auf der Uhlenhorst haben etwa 200 Menschen an einem Freitagsgebet teilgenommen. Laut Hamburger Polizei gab es keine Zwischenfälle. Männer und Frauen versammelten sich in getrennten Gruppen. Auch ein Imam war vor Ort. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte das Islamische Zentrum Hamburg (IZH) als bedeutenden Propagandazentrum Irans in Europa bezeichnet und am 24. Juli verboten.

