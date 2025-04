Stand: 11.04.2025 10:28 Uhr 13-Jährige in Bramfeld attackiert - Polizei sucht Zeugen

Die Hamburger Polizei sucht nach einem Sexualdelikt in Bramfeld Zeuginnen und Zeugen. Am Mittwochnachmittag hatte ein Unbekannter an einer Bushaltestelle in der Bramfelder Chaussee eine 13-Jährige attackiert. Der Mann soll das Mädchen in eine nahegelegene Grundstücksauffahrt gezogen und dort unsittlich berührt haben. Als ein Bus an der Haltestelle hielt, flüchtete der Täter. Er soll etwa 40 Jahre alt sein, mittelgroß mit sehr kurzen, graubraunen Haaren und Bartstoppeln.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 11.04.2025 | 10:00 Uhr