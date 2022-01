NachGedacht: Von Schwurblern und Schwirblern Stand: 28.01.2022 09:00 Uhr Seit ein paar Wochen hat ein altes Wort Hochkonjunktur: "Schwurbeln". Wer schwurbelt, ist verdächtig. Was steckt dahinter? Ulrich Kühn hat der Sache mal nachgespürt. Beitrag anhören 4 Min

von Ulrich Kühn

"Vielleicht", sagte neulich eine gute Bekannte, "vielleicht haben wir morgen bei uns im Dorf einen erstklassigen Stromausfall". Es war ihre Art, den Wunsch auszusprechen, dass statt Home-Office einfach mal Ausruhen im Kalender stehen möge. Dabei macht die Frau ihren Job sehr gern und auch noch richtig gut. Aber lieber kauert man in diesen bleigrauen Tagen im Halbdunkel der Home-Office-Küche und schaut dem Inhalt des Eisfachs beim Auftauen zu, als sich lustvoll in die nächste Videokonferenz-Schlacht zu stürzen. Die virtuelle Präsenzkultur bringt weiß Gott nicht nur Schlechtes hervor, aber schöner wär’s gewesen, wir wären frei atmend hineinspaziert statt gejagt von der Pandemie. Aber davon sprechen wir nicht. Sprechen wir zur Abwechslung über Sprache. Auch die ist im Wandel begriffen. Er kulminiert in einem Wort: Schwurbeln.

Wer schwurbelt ist raus!

Die Karriere dieser Vokabel ist beispiellos. Kaum war das Erstaunen über die Umdeutung des einst so sympathischen Begriffs "Querdenker" überwunden, tauchte schon das Schwurbeln auf. Das Wort ist kürzer, es lässt sich fetziger schleudern. Und es hat den enormen Vorzug, dass sich Differenzierung erübrigt. Bei den neuen Querdenkern muss man ein Mindestmaß an Unterscheidungs-Akrobatik aufbringen, wenn man sich über sie erregt - nicht selten zu Recht, wie ich übrigens finde. Beim Schwurbeln ist das anders. Es reicht völlig aus, dem Widerpart ein beinhartes "Schwurbler!" ans Kinn zu hämmern, schon stürzt er erledigt zu Boden. Wer schwurbelt ist raus, und das Beste: Man braucht dafür keine Debatte mehr. "Schwurbler!", zack und weg. Und weil das so einfach ist, gibt es natürlich auch Leute, die ihre Chance ergreifen. In fehlertriefenden Posts kühlen sie ihr Mütchen an allen, die sie schon immer unter Palaver-Verdacht hatten, Schöngeister, Germanistinnen, all die Schwätzer. "Schwurbler!" Zack, erledigt. Vernünftig ist zufällig nur genau die Wissenschaftlerin, die sagt, was ich gern höre. Ja, so was gibt es, auch unter den größten Geschwurbel-Gegnern finden sich selbstgewisse Schwurbler.

"Du Taumler" tut nicht weh

Doch lasst uns das Wort ein bisschen befühlen, es ist wirklich interessant. Dieses mulmig-bauchige U, dieses katapultartig den Unmut aus dem Mund befördernde SCHW, herrlich, wie das zischt und flutscht: "Schwurbler alle zusammen!" Köstlich, die klangliche Einbettung zwischen Murren, Gurgeln, Furzen, Schwatzen, kein Zweifel, das Schwurbeln hat es in sich. Fragt man nach der Herkunft, findet man ungefähr Folgendes: Das Schwurbeln leite sich her vom mittelhochdeutschen swerben für "taumeln, sich im Kreise drehen". Aber das klingt zu blass. "Du Swerber du, du Taumler!" Das tut nicht weh, das sticht nicht. Schwurbeln kommt viel besser: Es schickt den Schwätzer auf die Bretter.

Übrigens hat es wohl auch das Wort "Schwirbeln" gegeben, mit etwa derselben Bedeutung: taumeln, sich im Kreise drehen. "Schwirbel" wiederum stand angeblich nicht nur für den Taumel, sondern auch für Wirbel und Lärm. Ach so? Da geht uns doch plötzlich das Licht auf, im Halbdunkel unserer Küche, mitten im großen Stromausfall, während im Eisfach alles taut: Diese gigantische Konjunktur der neuen Wort-Waffe Schwurbeln - sie ist zuletzt der perfekte Ausdruck des Schwirbels, in dem wir alle stecken. Auf Twitter und einfach überall, es ist ein Wirbeln, Lärmen, Tosen, die heilloseste Verwirrung, so tief und allgemein, dass Menschen, im festen Glauben, sie huldigten einzig der Vernunft, inbrünstig-abergläubisch wähnen, sie könnten mit einem bloßen Wort den Unsinn aus der Welt befehlen. "Ihr seid alle irre Schwurbler!" Ich fürchte, das ist nur ein Teil der Wahrheit. "Wir sind alle irre Schwirbler!" Das ist die ganze Wahrheit. Und das macht die Sache leider nicht besser.

