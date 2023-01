Thomas Holtzmann liest "Leben und Ereignisse" von Peter Prosch Stand: 10.01.2023 17:58 Uhr Peter Prosch lebte von 1744 bis 1804 im österreichischen Zillertal. Seine Chronik erschien im Revolutionsjahr 1789, eine Lebensschilderung von bissigem Humor und großer Frische. Thomas Holtzmann liest daraus vor.

Peter Prosch war ursprünglich Handschuhmacher. An den Adel wandte er sich, um Geld zu erbitten, mit dem er sich den Traum von einer eigenen Schnapsbrennerei erfüllen wollte. Da seine Person geschätzt wurde, übte er an verschiedenen geistlichen und weltlichen Höfen zwischen Köln und Wien den Beruf des "geachteten Hofnarren" aus. Im Alter erwachte in ihm der Wunsch, seine Erfahrungen in Form einer Chronik zu Papier zu bringen.

Zu hören sind die Lesungen am 19. und am 20. Januar jeweils von 22 bis 22.35 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen finden Sie nach der Ausstrahlung für sieben Tage auch hier.

Sie wollen die Folgen ganz bequem unterwegs hören? Kein Problem, laden Sie einfach unsere kostenlose NDR Kultur App herunter und hören Sie "Am Abend vorgelesen" auf Ihrem Smartphone.

Die Termine in der Übersicht: Folge: Datum: Uhrzeit: 1 19. Januar 2023 22:00 Uhr 2 20. Januar 2023 22:00 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Abend vorgelesen | 19.01.2023 | 22:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane Hörbücher