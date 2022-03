Stand: 30.03.2022 18:03 Uhr Lesung: Schriften von Georg Friedrich Rebmann

Georg Friedrich Rebmann war Jurist, Schriftsteller und vor allem ein bedeutender politischer Publizist in der Zeit der Französischen Revolution, ein deutscher Jakobiner, der 1796 aus Deutschland wegen seiner republikanischen Überzeugungen flüchten musste. In seinem satirischen Roman "Hans Kiekindiewelt" schickt Rebmann seinen Helden "in alle vier Weltteile", auf der Suche nach dem Ideal des menschlichen Zusammenlebens. Fündig wird er schließlich in den jungen Vereinigten Staaten, die eine exotische Kulisse abgeben für seine Abrechnung mit den engen und despotischen Verhältnissen im damaligen Deutschland.

Zu hören sind die Lesungen vom 4. bis zum 8. April jeweils von 22 bis 22.35 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen finden Sie nach der Ausstrahlung für sieben Tage auch hier.

Sie wollen die Folgen ganz bequem unterwegs hören? Kein Problem, laden Sie einfach unsere kostenlose NDR Kultur App herunter und hören Sie "Am Abend vorgelesen" auf Ihrem Smartphone.

Die Termine in der Übersicht Titel: Datum: Uhrzeit: Hans Kiekindiewelts Reisen in alle vier Weltteile (1/4) 4. April 2022 22:00 Uhr Hans Kiekindiewelts Reisen in alle vier Weltteile (2/4) 5. April 2022 22:00 Uhr Hans Kiekindiewelts Reisen in alle vier Weltteile (3/4) 6. April 2022 22:00 Uhr Hans Kiekindiewelts Reisen in alle vier Weltteile (4/4) 7. April 2022 22:00 Uhr Brief an einen Freund 8. April 2022 22:00 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Abend vorgelesen | 04.04.2022 | 22:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane Hörbücher