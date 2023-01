Lesung: "Leben des Quintus Fixlein" und andere Prosa von Jean Paul Stand: 17.01.2023 17:18 Uhr NDR Kultur präsentiert Auszüge aus dem Werk von Jean Paul, unter anderem "Leben des vergnügten Schulmeisterlein Maria Wuz", "Leben des Quintus Fixlein", "Der Mond" sowie "Kriegserklärung gegen den Krieg".

Jean Paul, 1763 in Wunsiedel am Fichtelgebirge geboren, gestorben 1825 in Bayreuth, gehört zu den eigenartigsten Erscheinungen der deutschen Literatur. Seine kapriziöse Persönlichkeit, die Gedankenreichtum und Empfindsamkeit, Gefühlsüberschwang und Humor, plebejisches Erbe und demokratische Gesinnung vereint, hat ein Werk hinterlassen, das ohne Vorbild war und ohne Vergleich und Nachfolge geblieben ist.

Die Termine in der Übersicht: Folge: Sprecher: Datum: Uhrzeit: Leben des vergnügten Schulmeisterlein Maria Wuz (1/2) Hans Paetsch 23. Januar 2022 22:00 Uhr Leben des vergnügten Schulmeisterlein Maria Wuz (2/2) Hans Paetsch 24. Januar 2022 22:00 Uhr Des Luftschiffers Giannozzo Seebuch (1/3) Hans Paetsch 25. Januar 2022 22:00 Uhr Des Luftschiffers Giannozzo Seebuch (2/3) Hans Paetsch 26. Januar 2022 22:00 Uhr Des Luftschiffers Giannozzo Seebuch (3/3) Hans Paetsch 27. Januar 2022 22:00 Uhr Leben des Quintus Fixlein (1/5) Hans Paetsch 30. Januar 2022 22:00 Uhr Leben des Quintus Fixlein (2/5) Hans Paetsch 31. Januar 2022 22:00 Uhr Leben des Quintus Fixlein (3/5) Hans Paetsch 1. Februar 2022 22:00 Uhr Leben des Quintus Fixlein (4/5) Hans Paetsch 2. Februar 2022 22:00 Uhr Leben des Quintus Fixlein (5/5) Hans Paetsch 3. Februar 2022 22:00 Uhr Der Mond Hugo R. Bartels 6. Februar 2022 22:00 Uhr Der Maienbaum im Paradies Hugo R. Bartels 7. Februar 2022 22:00 Uhr Kriegserklärung gegen den Krieg Klaus Nägelen 8. Februar 2022 22:00 Uhr Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, daß kein Gott sei Wolfgang Büttner, Ernst Ginsberg 9. Februar 2022 22:00 Uhr Selberlebensbeschreibung Hans Paetsch 10. Februar 2022 22:00 Uhr

