Stand: 04.05.2021 15:48 Uhr Frank Arnold liest "Das Narrenschiff" von Sebastian Brant

Der Jurist und Humanist Sebastian Brant, der in Basel und Straßburg lebte und am 10. Mai 1521, also vor 500 Jahren, starb, verfasste mit "Das Narrenschiff" das erfolgreichste deutschsprachige Buch vor der Reformation. Es ist eine spätmittelalterliche Moralsatire, die sich, 1497 ins Lateinische übersetzt, schnell in ganz Europa verbreitete. Am Erfolg des Buches hatten auch die - wohl teilweise von Albrecht Dürer stammenden - Illustrationen großen Anteil. "Das Narrenschiff" behandelt alle Arten menschlicher Laster und war Vorbild für die aufblühende Narrenliteratur der Zeit.

