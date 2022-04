Kommentar: Benedikt XVI. ist 95 geworden Stand: 16.04.2022 09:21 Uhr Priester, Professor, Purpurträger und Kardinal in München, Präfekt der Glaubenskongregation, Papst und Papa emeritus: Joseph Ratzinger, der emeritierte Papst Benedikt XVI., ist am Sonnabend 95 Jahre alt geworden. Beitrag anhören 4 Min

von Florian Breitmeier

Joseph Ratzinger erblickte an einem Karsamstag das Licht der Welt. Sein Geburtstag war zugleich sein Taufdatum: Allein das offenbart, wie eng Joseph Ratzinger mit der Kirche und ihren Glaubenstraditionen verbunden ist. Er selbst hat später immer wieder darüber gepredigt, wie er an jenem Karsamstag 1927 in seine bayerische Familie und in die große Gemeinschaft der Glaubenden hineingeboren wurde.

Revolutionärer Schritt eines Erzkonservativen

Geprägt hat Joseph Ratzinger die katholische Weltkirche in den 95 Jahren nach seiner Taufe wie kein Zweiter: Priester, Professor, Purpurträger und Kardinal in München, Präfekt der Glaubenskongregation, Papst und Papa emeritus: ein Jahrhundertleben - mit überraschenden Wendungen und auch Brüchen. Damit ist vor allem sein historischer Rücktritt vom Papstamt gemeint.

Der Mann, der als oberster Glaubenswächter und später als Benedikt XVI. stets darauf bedacht war, dass die Kirche zwar in der Welt von heute agiere, aber nie vollends in dieser aufgehen sollte - Stichwort "Entweltlichung" - dieser Papst hat durch seinen Rücktritt selbst weltliche Maßstäbe an das Führungs- und Amtsverständnis der katholischen Kirche angelegt. So hat der erzkonservative Joseph Ratzinger im Alter von 85 Jahren einen revolutionären Schritt vollzogen.

Konzilstheologe und Professor

Rom, den Vatikan, die Weltkirche hatte der Dogmatik-Professor früh im Blick. Als theologischer Berater des Kölner Kardinals Josef Frings während des Zweiten Vatikanischen Konzils galt er nicht wenigen als moderner Gelehrter, der die Zeichen der Zeit für seine Kirche erkannt zu haben schien und zudem sprachfähig war gegenüber einer säkularer werdenden Welt, die eine in weiten Teilen noch stark selbstgefällige und schroff-moralisierende Glaubensinstitution ab den 1960er-Jahren immer offensiver herausforderte: sei es in der Politik, in der Kunst, in den Medien, in der Kultur.

Doch je mehr Joseph Ratzinger in der katholischen Amtskirche Karriere machte, desto entschiedener arbeitete, schrieb und predigte er gegen den Gedanken an, dass der Heilige Geist auch als Zeitgeist wehen kann, wo er eben will. Da wurden viele Denkräume wieder geschlossen, die Ratzinger noch als junger Konzilstheologe zu öffnen versucht hatte.

Theologische Schutzmauern gegen den Zeitgeist

Ein Debattenpapst ist Benedikt XVI. aber auch deshalb nicht geworden, weil er zu wenig politisch dachte. Oft fühlte er sich missverstanden, zu Unrecht angegriffen und antwortete selbst mit schneidender Kritik: Da wurden theologische Schutzmauern hochgezogen, so brüchig diese auch waren. Das Schlechte war für Joseph Ratzinger häufig eben jener Zeitgeist, der das vermeintlich Faule und Verderbliche in eine heilige Gemeinschaft und vollkommene Institution strömen ließ.

So verstieg sich Joseph Ratzinger vor drei Jahren als schon zurückgetretener Papst zu der verstörenden These, der liberale Zeitgeist der 68er-Bewegung sei der entscheidende Grund für die sexualisierte Gewalt in der katholischen Kirche gewesen - so als hätte es die Verbrechen durch Geistliche nicht auch schon in den Jahrhunderten zuvor und auch nicht in den 1950er- und 60er-Jahren gegeben.

Massive Kritik erfuhr er jüngst nach der Veröffentlichung des Münchner Missbrauchsgutachtens, das ihm, dem ehemaligen Erzbischof, deutliche Fehlverhalten im Umgang mit vier Missbrauchstätern attestierte. Zudem wurde Joseph Ratzinger vorgeworfen, in seiner Stellungnahme bewusst eine falsche Angabe über die Teilnahme an einer Sitzung gemacht zu haben. Benedikt wies das zurück, erklärte dies mit einem bedauerlichen "Übertragungsfehler".

Nicht immer vor der Welt verborgen

Es gibt nicht dieses klare, eindeutige Bild von Joseph Ratzinger. Für die einen ist er ein "Mozart der Theologie", der begnadet über Gott, Jesus und das Christentum sprechen konnte. Andere hefteten ihm dauerhaft das Image eines "Panzerkardinals" an, verantwortlich für einen enormen Reformstau, der die römisch-katholische Kirche im 21. Jahrhundert zerreißen könnte.

Nach seinem historischen Rücktritt hatte er angekündigt, in einem kleinen Kloster in den Vatikanischen Gärten weitestgehend vor der Welt verborgen leben zu wollen. Im Sommer 2020 verließ der damals 93-Jährige kurzfristig den Vatikan und reiste in die bayerische Heimat, um sich von seinem todkranken Bruder zu verabschieden.

Da sein, selbst wenn es ganz schwer ist. Geschont hat sich Joseph Ratzinger auch in anderen Situationen nicht. Selbst als Papst in Pension ist er nie im Ruhestand, trotz eines biblischen Alters von nunmehr 95 Jahren. Das verlangt einem auch Respekt ab.

