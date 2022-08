M'era Luna 2022: Neue Konzerte als Videos on demand Stand: 10.08.2022 17:24 Uhr NDR.de und ARTE haben am 6. und 7. August 2022 viele Acts vom M'era Luna Festiaval gestreamt. Hier gibt es nachträglich noch Auftritte von neun Bands als Video on demand.

Am Sonnabend ging es auf dem Flugplatzgelände in Hildesheim los - mit Bands wie QNTAL, Schattenmann, Ost+Front, Lord of the Lost und The Mission. Am Finaltag traten unter anderem Eisbrecher auf. NDR.de zeigte erneut zahlreiche Auftritte im Videostream. Hier die Videos on demand, die auch nach dem Festival zu sehen sind.