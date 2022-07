M'era Luna 2022: Gothic- und Rock-Festival im Videostream auf NDR.de Stand: 27.07.2022 12:20 Uhr Nach zwei Jahren Live-Pause startet das M’era Luna Festival am 6. August wieder mit Publikum. Headliner sind unter anderem Blutengel und Sisters of Mercy. NDR.de und arte concert übertragen zahlreiche Acts im Videostream.

Das M'era Luna in Hildesheim ist jedes Jahr eines der größten Treffen für Fans der Schwarzen Szene. Schwarz ist bei diesem Festival die dominante Farbe. Und die Kostüme der Besucherinnen und Besucher sind in der Regel sehr ausgefallen - von märchenhaft bis mystisch. Gothic, Rock, Metal oder Wave - das Musik-Programm ist vielfältig. Im letzten Jahr lief alles virtuell ab, das ändert sich dieses Jahr wieder.

Neben Musik stehen im Rahmenprogramm bereits am Freitag Abend auch Lesungen auf dem Line-up. Mit dabei Isa Theobald, Markus Heitz und Lydia Benecke.

Sisters of Mercy sind Headliner am Sonntag

Am 6. August geht es wieder auf dem Flugplatzgelände in Hildesheim los. Zugesagt haben Bands wie: Adam is a Angel, QNTAL, Schattenmann, Ostfront, Lord of the Lost, The Mission und Sister of Mercy am Finaltag dem 7. August. NDR.de wird erneut zahlreiche Auftritte vom Festival streamen.

Übersicht der geplanten Streams auf NDR.de

Sonnabend 6. August 2022

16.35 Uhr - QNTAL

17.15 Uhr - Schattenmann

17.55 Uhr - Ostfront

18.35 Uhr - Megaherz

19.15 Uhr - Lord of the Lost

20.00 Uhr - The Mission

21.00 Uhr - Nitzer

22.15 Uhr - Blutengel

Sonntag 7. August 2022

16.50 Uhr - The Beauty of Gemina

17.30 Uhr - Feuerschwanz

18.10 Uhr - Combichrist

18.55 Uhr - VNV Nation

19.45 Uhr - Schandmaul

20.45 Uhr - Eisbrecher

22.00 Uhr - ASP

