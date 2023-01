Schlagzeugerin Vivi Vassileva erhält Leonard Bernstein Award 2023 Stand: 29.01.2023 13:57 Uhr Klaviersuperstar Lang Lang war vor 21 Jahren der erste Preisträger des mit 10.000 Euro dotierten Leonard Bernstein Awards. Vergeben wird er im Rahmen im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festivals, in diesem Jahr geht er an das junge Energiebündel Vivi Vassileva.

von Benedikt Stubendorff

Sie wirkt so zart und zerbrechlich, ist schlank, hochgewachsen, zierlich. Allein ihre glitzernden, dunklen Augen und die sehnig, trainierten Arme verraten, dass diese junge Frau im Handumdrehen ein Trommelfeuer entfachen kann. Vivi Vassileva trommelt auf allem, was Ihr unter die Finger, Handflächen, Sticks oder Schlegel kommt, darunter Kochtöpfe und Pfannen.

Und mit alles meint die selbstbewusste 29-Jährige tatsächlich alles, Bei ihr und in ihren Konzerten "klingt die Welt", sagt die Percussionistin: "Wenn ich hier im Raum das Fenster anschaue - das hält das Feuer sehr sehr brodelnd."

Schlagzeugfieber brach an einem der letzten wilden Strände Bulgariens aus

Ausgebrochen ist das Schlagzeugfieber bei ihr an einem der letzten wilden Strände Bulgariens. Am Schwarzen Meer, erzählt Vivi und ihre Augen glänzen. Am Strand waren den ganzen Sommer über diese Trommler, die stundenlang im Kreis zusammen spielten. Und sie war sechs oder sieben - und sehr begeistert! Aber auch sehr schüchtern, sagt sie: "Und irgendwann hat sich das ergeben, ich durfte sofort mit denen zusammen spielen."

Tochter eines klassischen Geigers wählt das Schlagzeug

Ein Jahr lang hat es gedauert bis ihr Vater, ein klassischer Geiger, überzeugt war, dass das jüngste seiner vier Kinder es ernst meinte. Und nicht wie alle anderen Geige, sondern eben Schlagzeug spielen wollte. Unbedingt! Sie bekommt Unterricht, wird mit 13 Jahren jüngstes Mitglied im Bundesjugendorchester, gewinnt Stipendien und Preise. Und jetzt - im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festivals den renommierten Leonard-Bernstein-Award, dotiert mit 10.000 Euro.

Vivi Vassileva - nach ihrem Lehrer und Mentor Martin Grubinger ist sie die zweite, die die Percussion so prominent ins Rampenlicht des Leonard Bernstein Awards rückt. Aber es ist letzten Endes dann eben doch nicht nur "das Instrument", sondern vor allem die Musikerin dahinter. Zart und zierlich aber auch höchst explosiv.

