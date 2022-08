SHMF: Komponistin Hannah Kendall erhält Hindemith-Preis Stand: 22.08.2022 11:42 Uhr Heute wird der mit 20.000 Euro dotierte Hindemith-Preis im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festivals an die 38-jährige britische Komponistin Hannah Kendall verliehen.

Die 33. Hindemith-Preisträgerin konnte die Jury mit ihrem breiten kompositorischen Spektrum und einem expressiven Stil überzeugen. Hannah Kendall zeige eine enorme kompositorische Vielfalt, die von klassischem Erbe bis hin zu experimentellen Ideen reiche, heißt es in der Begründung. "Die Klangfülle, die sie mit scheinbar spielerischer Leichtigkeit kreiert, ihre klare Struktur, ihre Energie und Kompromisslosigkeit, haben uns vorbehaltlos begeistert. Ich freue mich sehr, dass Hannah Kendall als Hindemith-Preisträgerin das SHMF im kommenden Sommer bereichern wird", hatte SHMF-Intendant Dr. Christian Kuhnt bei der Bekanntgabe der Preisträgerin im Dezember 2021 gesagt.

Britische Komponistin Hannah Kendall lebt in New York

Die Musikerin, die bereits als Siebenjährige Klavier und Geige spielte, lebt zurzeit in New York und promoviert im Fach Komposition an der Columbia University. Kendall absolvierte den Masterstudiengang in Advanced Composition am Royal College of Music bei Kenneth Hesketh und arbeitete bereits mit Orchestern wie dem BBC Symphony Orchestra, City of Birmingham Symphony Orchestra, London Symphony Orchestra, und London Sinfonietta zusammen. Ihr Orchesterstück "The Spark Catchers" wurde 2017 in der Royal Albert Hall uraufgeführt. Sie komponierte unter anderem die Kammeroper "The Knife of Dawn", Chorwerke und das Tanzstück "Labyrinthine".



Hindemith-Preisverleihung in Büdelsdorf bei Rendsburg

Seit 1990 wird der Hindemith-Preis im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festivals verliehen und fördert herausragende zeitgenössische Komponisten. Zu den Regularien des Preises gehört, dass der Preisträger vom SHMF den Auftrag zur Komposition eines neuen Werks erhält, das im nächsten Jahr beim Festival uraufgeführt wird. Kendall erhält ihn im Rahmen der NordART in Büdelsdorf bei Rendsburg. Auf dem Programm ihres Preisträgerkonzerts stehen eigene Werke sowie die Uraufführung eines Auftragswerks für das SHMF von Mithatcan Öcal, dem Hindemith-Preisträger 2021.

Weitere Informationen SHMF 2022: Brahms und Meir Wellber im Mittelpunkt des Festivals Der Komponist Johannes Brahms und der Dirigent Omer Meir Wellber stehen im Mittelpunkt des Schleswig-Holstein Musik Festivals 2022. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Moin! Schleswig-Holstein – Von Binnenland und Waterkant | 22.08.2022 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik Schleswig-Holstein Musik Festival