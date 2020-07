Stand: 21.07.2020 11:00 Uhr - NDR Kultur

SHMF: Eschenbach und Frantz beim Freiluft-Klavierkonzert von Anina Pomerenke

Leonard Bernstein nannte sie einst das beste Duo der Welt: Justus Frantz und Christoph Eschenbach. Seit über einem halben Jahrhundert stehen die beiden Pianisten zusammen auf der Bühne. Beide gelten auch als Gründerväter des Schleswig-Holstein Musik Festivals. Im Gründungsjahr 1986 gaben sie gleich drei gemeinsame Konzerte. Nun sind sie im sogenannten "Sommer der Möglichkeiten" auf die Festival-Bühne zurückgekehrt - wegen der Corona-Pandemie unter außergewöhnlichen Umständen.

Ein anderer Ort, ein anderer Tag und ein anderes Programm waren geplant für das Aufeinandertreffen von Justus Frantz und Christoph Eschenbach beim Schleswig-Holstein Musik Festival. Doch trotz allem kommt bei den beiden Pianisten Festival-Stimmung auf. "Das Festival zeichnet sich dadurch aus, dass es mit unvorhergesehenen Situationen fertig wird und dass die Fröhlichkeit erhalten bleibt", sagt Justus Frantz.

Schubert und Brahms unter strengen Corona-Auflagen

Dabei spielen sie heute vor fast leeren Rängen. In der Kieler Freilichtbühne Krusenkoppel finden auf den Steinstufen normalerweise 2.000 Menschen Platz. Heute dürfen immerhin - zum ersten Mal überhaupt in Zeiten der Corona-Pandemie - 500 Menschen in Schleswig-Holstein für ein Konzert unter freiem Himmel zusammenkommen. Für Eschenbach bedeutet das Erleichterung nach Monaten der Stille: "Das bedeutet alles für mich, das ist mein Beruf und meine Freude, das Publikum mit dieser wunderbaren Musik zu beglücken."

Nur 60 Minuten Konzert sind erlaubt

Für den Abend haben die beiden Musiker drei Werke für vier Hände von Schubert und Brahms ausgewählt. Auch das ist eine Corona-Auflage: Das Konzert darf nicht länger dauern als eine Stunde. An zwei schwarzen Flügeln sitzen sich die beiden Pianisten gegenüber. Ein eingespieltes Team, freut sich Justus Frantz: "Sich in diesen alten Klang hineinzufinden, in dem wir nicht gegeneinander spielen, sondern uns als etwas Ganzes begreifen, das hat dieses Duo wirklich ausgezeichnet. Wir erreichen diesen Klang innerhalb weniger Tage doch wieder."

SHMF 2020: Ein wahrer "Sommer der Möglichkeiten"

Ein wahrer Genuss - auch für die 500 Glücklichen, die eines der begehrten Tickets ergattern konnten. Und auch Festival-Intendant Christian Kuhnt zeigt sich ausgelassen: "Der 'Sommer der Möglichkeiten' war am Anfang nicht mehr als eine Überschrift. Jetzt haben wir die Konzerte, wir haben die Künstler da. Heute Abend hier bei bestem Wetter Legenden der Festivalgeschichte - also, ich bin total aufgeregt und ich freue mich irrsinnig!"

Auch wenn alles anders kam als geplant, wehte trotz Schutzmasken und Abstandsregelungen ein zarter Hauch Festival-Gefühl über die Krusenkoppel in Kiel.

