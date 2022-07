SHMF 2022: Festival-Highlights mit Zoe Wees, Sol Gabetta und Fazıl Say Stand: 06.07.2022 09:03 Uhr Mehr als 200 Veranstaltungen präsentiert das Schleswig-Holstein Musik Festival in diesem Jahr. Gäste sind unter anderem Tom Jones, Martina Gedeck, Martin Grubinger, Zoe Wees, Gentleman, Alexander Scheer und das BBC Philharmonic.

Im Mittelpunkt des 37. Schleswig-Holstein Musik Festival-Programms stehen der Komponist Johannes Brahms und der Dirigent Omer Meir Wellber. Bis zum 28. August 2022 werden 204 Konzerte in 123 Spielstätten an 65 Orten in Schleswig-Holstein, Dänemark, Hamburg und im Norden von Niedersachsen zu erleben sein. So auch in der Hamburger Elbphilharmonie.

AUDIO: Erstklassige Eröffnung des SHMF mit Igor Levit in Lübeck (5 Min) Erstklassige Eröffnung des SHMF mit Igor Levit in Lübeck (5 Min)

Martina Gedeck liest Clara Schumann in Kiel und Hamburg

"Ach, mein Gott, was muss der Mensch nicht erdulden um der Liebe willen", schreibt Clara Wieck Ende der 1830er-Jahre an Robert Schumann. Im Zentrum dieses poetisch-musikalischen Abends stehen Auszüge aus dem leidenschaftlichen Briefwechsel und den hochemotionalen Tagebucheintragungen der späteren Eheleute. Einfühlsam zum Leben erweckt werden die Texte von Schauspielerin Martina Gedeck, die nicht zuletzt für ihre Rolle der Clara Schumann in Helma Sanders-Brahms’ Film "Geliebte Clara" weltweit gefeiert wurde.

14.7. 19.30 Uhr Kiel - Petruskirche

15.7. 19.30 Uhr Hamburg - Blankeneser Kirche am Markt

Martin Grubinger zum letzten Mal beim SHMF in Lübeck, Hamburg und Kiel

Schon im nächsten Jahr, will Schlagzeuger Martin Grubinger die Schlegel in die Ecke legen und seine Karriere beenden. In diesem Sommer aber ist er noch einmal in seiner ganzen Vielseitigkeit beim SHMF zu erleben. So auch mit dem Konzert für Schlagzeug von Fazıl Say, das dieser 2019 für das Ausnahmetalent geschrieben hat.

8.7. 19.30 Uhr Lübeck - MUK

9.7. 19.30 Uhr Hamburg - Lufthansa Technik

4.8. 19.30 Uhr Kiel - Wunderino Arena

Zoe Wees vor Amerika-Tour in Lübeck

"Von der Schule zur Weltkarriere", schrieb das ARD-Magazin "ttt", und das ist nicht übertrieben: Die Songs der erst 20-jährigen Sängerin Zoe Wees aus Hamburg werden nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa und in den USA millionenfach gestreamt. Erst kürzlich hat sie ihre bejubelte Europa-Tournee vor einem enthusiastischen Publikum beendet. Bevor die Sängerin zu ihren Konzerten nach New York und Chicago aufbricht, ist sie am 15. Juli Open Air bei ihrem SHMF-Konzert auf dem Gelände der Kulturwerft Gollan in Lübeck zu erleben.

15.7. 20 Uhr Lübeck - Kulturwerft Gollan

Gentleman beim "Werftsommer" in Lübeck

Gentleman geht es seit jeher um die eigenen Stories, darum, die eigenen Gedanken und Gefühle musikalisch auszudrücken - und das tut er auch beim "Werftsommer" auf der Lübecker Kulturwerft Gollan wieder auf seine unverwechselbare, mitreißende und hochgradig tanzbare Weise.

16.7. 16 Uhr Lübeck - Kulturwerft Gollan

Scheer und Dresen mit Gundermann-Liedern in Flensburg und Hamburg

Der Schauspieler Alexander Scheer wird die Musik des bereits 1998 verstorbenen DDR-Liedermachers Gerhard Gundermann beim SHMF vortragen. Wohl kein anderer hat sich so intensiv mit diesem widersprüchlichen Charakter auseinandergesetzt. Scheer verkörperte Gundermann in dem preisgekrönten Film, mit dem der Regisseur Andreas Dresen 2018 dem Künstler ein spätes Denkmal setzte und seinem Liedgut ganz neue Aufmerksamkeit verschaffte. Alexander Scheer kommt im Sommer nicht allein, sondern mit kompletter Band, in der auch Andreas Dresen selbst zu erleben sein wird.

23.7. 19.30 Uhr Flensburg - Robbe & Berking, Werft

24.7. 19.30 Uhr Hamburg - Museum der Arbeit

BBC Philharmonic und Fazıl Say in Lübeck und Sonderburg (DK)

Omer Meir Wellber gehört zu den führenden und vielseitigsten Dirigenten für Opern- und Orchesterrepertoire. Gemeinsam mit dem BBC Philharmonic und dem türkischen Starpianisten Fazıl Say entfaltet Wellber beim SHMF die wegweisende schöpferische Tonsprache in Beethovens Klavierkonzert Nr. 3 und stellt diese Tschaikowskys letzter Sinfonie, der "Pathétique" gegenüber.

23.7. 19.30 Uhr Kiel - MUK

24.7. 19.30 Uhr Sonderburg (DK) - Konzertsalen Alsion

AUDIO: Omer Meir Wellber ist Porträtkünstler beim SHMF (54 Min) Omer Meir Wellber ist Porträtkünstler beim SHMF (54 Min)

Gregory Porter jazzt in Neumünster

Gregory Porter hat seine musikalischen Wurzeln im Country, Blues und Soul. Er hörte früh Jazz und kam mit Ghospel in Kontakt. Inzwischen hat er zwei Grammys und ist bekannt für seine hingebungsvollen Auftritte und seine samtige Stimme. Porter ist eine echte Type und sein Äußeres eine extravagante Mischung aus Eleganz und Verwegenheit. Er trägt Sakko, Weste, Krawatte und Einstecktuch - und dazu Vollbart sowie einen Schlauchschal und eine Ballonmütze. Auch beim SHMF wird er wieder die Verbindung zum Publikum suchen.

27.7. 20 Uhr Neumünster - Holstenhalle 1

Joris und MIKI in Neustadt

Wenn Mihalj Kekenj alias MIKI ruft, dann kommen sie alle und geben umjubelte Konzerte mit dem Geiger und Crossover-Künstler, der über Genregrenzen hinweg Menschen zur Musik bringt. Als Special Guest bringt MIKI diesmal Joris mit zum SHMF. Der Singer-Songwriter stürmte 2015 mit seiner Single "Herz über Kopf" die deutschen Charts und wurde unter anderem für sein Debütalbum "Hoffnungslos Hoffnungsvoll" mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Man darf sich also auf einen äußerst berührenden und intimen Abend mit Joris' aktuellsten Hits in so nie dagewesenen Arrangements freuen.

2.8. 19.30 Uhr Neustadt - ancora Marina

Tom Jones feiert seinen 80. Geburtstag in Kiel nach

Seine umjubelten Konzerte in ausverkauften Arenen sind immer wieder legendär, seine Songs prägen seit fünf Jahrzehnten den Musikgeschmack ganzer Generationen. Im kommenden Sommer feiert der mittlerweile 82-jährige Tom Jones nun endlich seinen 80. Geburtstag mit einem Konzert in Kiel nach und ist damit erstmalig beim SHMF zu Gast.

6.8. 20 Uhr Kiel Neustadt - Wunderino Arena

Sol Gabetta und Bertrand Chamayou in der Elbphilharmonie und in Altenhof

"Musik erinnert die Menschen daran, dass sie ein Herz haben. Und dass es Dinge, Gefühle, Spiritualität gibt, die ihren Verstand übersteigen", so fasst die argentinische Cellistin Sol Gabetta die Essenz ihres Tuns und Denkens zusammen. Mit ihrem langjährigen Kammermusikpartner, dem französischen Pianisten Bertrand Chamayou, teilt Sol Gabetta diese Einstellung und sagt: "Ich liebe es, mit Bertrand Recitals zu spielen. Wir kennen uns seit unserer Jugendzeit und sind ein wunderbar eingespieltes Duo." Man kann gespannt sein.

8.8. 20 Uhr Hamburg - Elbphilharmonie

9.8. 19.30 Uhr Altenhof - Kuhhaus

Abel Selaocoe mit Cello im Großen Saal der Elbphilharmonie

Der südafrikanische Cellist Abel Selaocoe erkundet die musikalischen Traditionen unterschiedlicher Länder - er nimmt uns mit auf eine musikalische Reise rund um den ganzen Globus. Mit seinen genreübergreifenden Konzerten ist er unter anderem bei den BBC Proms aufgetreten und hat das Publikum mit einer einzigartigen Kombination aus virtuosem Cellospiel, freier Improvisation, afrikanischem Gesang und Body-Percussion in den Bann gezogen.

28.8. 11 Uhr Hamburg - Elbphilharmonie, Großer Saal

Fünf Sterne deluxe mal anders in der Hamburger Laeizshalle

Die legendäre Hip-Hop-Gruppe Fünf Sterne deluxe bei einem Heimspiel in Hamburg live erleben zu können, das verspricht in jedem Fall ein aufsehenerregender Abend der Extraklasse zu werden. Fünf Sterne deluxe in der Hamburger Laeiszhalle - das ist hingegen schon ein ungläubiges "Wie bitte?!" wert. Aber Fünf Sterne deluxe in der Laeiszhalle mit klassischem Instrumentarium und einem Dirigenten, das ist eine wahre Sensation.

29.8. 19.30 Uhr Hamburg - Laeiszhalle

