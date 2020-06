Stand: 03.06.2020 14:05 Uhr - NDR Info

Mittsommer JazzBaltica 2020 - live aus Timmendorfer Strand

von Felix Tenbaum

Obwohl die diesjährige JazzBaltica auf 2021 verschoben wird, müssen in diesem Jahr Musiker und Fans nicht auf JazzBaltica verzichten. Acht hochkarätig besetzte Konzerte werden von den Medienpartnern NDR Info, Deutschlandfunk und ZDFkultur übertragen.

Es hätte ein rauschendes Jazzfest werden sollen. In Timmendorfer Strand war für Ende Juni die 30. Ausgabe der JazzBaltica geplant. Eigentlich waren für das Festival im Ostseebadeort schon Tausende Tickets verkauft. Das Programm stand fest, Aufzeichnungen für Radio und Fernsehen inklusive. Die Corona-Pandemie zwang die Veranstalter dann zur Absage, doch nun stehen vielerorts die Zeichen auf Lockerung. Und deshalb wird es nun doch eine JazzBaltica 2020 geben - zwar ohne Publikum vor den Bühnen, dafür aber digital als Streaming-Festival. Am Wochenende 20. und 21. Juni 2020.

Improvisation gehört zum Jazz

Digitales Festival - Die JazzBaltica 2020 im Livestream NDR Info - Jazz - 03.06.2020 15:50 Uhr Autor/in: Tenbaum, Felix Es wird nun doch eine JazzBaltica 2020 geben – zwar ohne Publikum vor den Bühnen, dafür aber digital als Streaming-Festival. Felix Tenbaum über das alternative Programm.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Ich bin Improvisator die ganze Zeit. Mein ganzes Leben ist eine Improvisation", sagt Posaunist Nils Landgren, der künstlerische Leiter der JazzBaltica, einem der großen Festivals in Deutschlands Jazzlandschaft. Er spielt damit auf das Wesen seiner Musik, aber auch auf die Herausforderungen an, die auf ihn und das JazzBaltica-Team zukommen. Eigentlich war das Festival wegen der Pandemie schon abgesagt. Der Frust war erst mal groß, erzählt Landgren. Aber schnell war Corona nach zahlreichen Ortswechseln und der mehrfachen Unklarheit über die Zukunft des Festivals nur eine weitere Herausforderung in der JazzBaltica-Geschichte.

Musik aus allen Perspektiven

"Wir haben viele Schwierigkeiten überwinden müssen und das werden wir immer wieder machen. Ich bin ja niemand, der so schnell aufgibt." Aufgeben und nichts tun - keine Option für Nils Landgren. Auch die Veranstalter vor Ort haben kreative Ansätze gesucht und gefunden. Stefan Drewenskus vom Schleswig-Holstein Musikfestival organisiert das alternative digitale Festival am 20. und 21. Juni in Timmendorf.

Mit seinen Mitarbeitern hat er ein Konzept erarbeitet, das alle Auflagen berücksichtigt und trotzdem acht Konzerte möglich macht. "Wir sind mit den Künstlern nicht auf der Bühne, sondern befinden uns im Publikumsbereich, der komplett frei geräumt sein wird, sodass sich die Musiker vor der Bühne aufstellen werden. Das versetzt uns einerseits in die Situation, dass wir mit entsprechend viel Raum die Abstandsregeln umsetzen können. Und es bringt als Nebeneffekt die Möglichkeit für das Fernsehen, das ja auch mit dabei sein wird, so eine Art Rundum-Produktion zu machen, also die Künstler aus allen möglichen Perspektiven aufnehmen zu können."

Livestream von der JazzBaltica 2020 JazzBaltica Konzerte vom 20./21.Juni 2020 hier im Livestream



ZDFkultur überträgt die acht Konzerte am 20. und 21. Juni live und macht sie anschließend in der Mediathek verfügbar. NDR Info sendet die Konzerte ab dem 18. Juli 2020, Deutschlandfunk ab dem 4. August 2020. Die weiteren Sendetermine werden über die Sender und die Website von JazzBaltica bekannt gegeben.



20.06.2020

12.00 - 13.30 Uhr 4WD Wolfgang Haffner, Lars Danielsson, Nils Landgren & Michael Wollny

14.15 - 15.30 Uhr Viktoria Tolstoy, Joel Lyssarides & Lisa Wulff, Rasmus Kihlberg

16.00 - 17.30 Uhr Keno Harriehausen, Fabia Mantwill, Eva Klesse & Eva Kruse & Nils Landgren

18.00 - 19.30 Uhr Ida Sand, Magnus Lindgren, Lars Danielsson Wolfgang Haffner & Nils Landgren



21.06.2020

12.00 - 13.30 Uhr Nils Landgren & Jan Lundgren

14.15 - 15.30 Uhr Lars Danielsson, Caecilie Norby, Ulf Wakenius & Nils Landgren

16.00 - 17.30 Uhr Tini Thomsen, Lisa Wulff, Nigel Hitchcock & Christin Neddens

18.00 - 19.30 Uhr Max Mutzke, Wolfgang Haffner, Lars Danielsson, Simon Oslender & Nils Landgren

Stars und Nachwuchstalente

Zum Auftakt steht der künstlerische Leiter des Festivals selbst auf der Bühne. Nils Landgren tritt mit seinem Ensemble "4 Wheel Drive" auf, das außerdem aus Michael Wollny am Klavier, Lars Danielsson am Bass und Wolfgang Haffner am Schlagzeug besteht. Für die besondere digitale Ausgabe 2020 hat Landgren - neben Gästen wie Max Mutzke - vor allem Musiker eingeladen, die sowieso beim Festival gespielt hätten.

International erfolgreiche Künstler, die der JazzBaltica seit Jahren verbunden sind. Zum Beispiel Viktoria Tolstoy oder Jan Lundgren. Aber auch viele junge Musiker aus Deutschland stehen auf der Bühne wie etwa die Hamburger Bassistin Lisa Wulff, der Pianist Keno Harriehausen oder die Saxofonistin und Komponistin Fabia Mantwill aus Berlin.

Eine zentrale Rolle kommt bei der Umsetzung dieser digitalen JazzBaltica den Medienpartnern des Festivals zu. NDR Info sorgt für den Ton und sendet die Konzerte zeitversetzt, genau wie der Deutschlandfunk. Den Livestream produziert ZDFkultur.

Dass es im Corona-Jahr 2020 doch eine JazzBaltica-Ausgabe gibt, das hält Nils Landgren für ein wichtiges Zeichen. Für die Szene, die Musiker und nicht zuletzt auch die Fans. "Wir wollen unseren Fans, unseren Unterstützern und unserer Jazzgemeinde etwas geben und das wollen wir möglichst gut tun. (…) Und die große Feier, die machen wir dann nächstes Jahr, weil dann feiern wir ja nicht nur 30 Mal JazzBaltica, sondern auch 30 Jahre Baltica." Und damit rechnen alle beim JazzBaltica-Team: 2021 sind dann wieder alle mit dabei: Musiker und Publikum.

Sendetermine im Radio auf NDR Info JazzBaltica Konzerte vom 20./21.Juni 2020 im Jazz Konzert jeweils ab 22.05 Uhr



18.07.2020 4WD Wolfgang Haffner, Lars Danielsson, Nils Landgren & Michael Wollny

25.07.2020 Viktoria Tolstoy, Joel Lyssarides & Lisa Wulff, Rasmus Kihlberg

01.08.2020 Keno Harriehausen, Fabia Mantwill, Eva Klesse & Eva kruse & Nils Landgren

08.08.2020 Ida Sand, Magnus Lindgren, Lars Danielsson Wolfgang Haffner & Nils Landgren

15.08.2020 Nils Landgren & Jan Lundgren

22.08.2020 Lars Danielsson, Caecilie Norby, Ulf Wakenius & Nils Landgren

29.08.2020 Tini Thomsen, Lisa Wulff, Nigel Hitchcock & Christin Neddens

05.09.2020 Max Mutzke, Wolfgang Haffner, Lars Danielsson, Simon Oslender & Nils Landgren