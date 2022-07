King's Singers füllen den Meldorfer Dom beim SHMF Stand: 29.07.2022 08:35 Uhr Für jährlich 120 Konzerte sind die King's Singer weltweit unterwegs. Nun waren sie zu Gast beim SHMF im Meldorfer Dom in Dithmarschen. Dort haben Sie ihr Publikum mit einem gut zweistündigen Konzert begeistert. Beitrag anhören 3 Min

von Oliver Kring

Draußen läuten die Glocken - drinnen nehmen die mehr als 700 Gäste ihre Plätze ein. Der Meldorfer Dom ist ausverkauft. Der Propst des Kirchenkreises Dithmarschen moderiert die King's Singers an, und dann sind alle schon mittendrin, in diesem einzigartigen Sound der sechs jungen Männer aus Großbritannien, die in ihrer jetzigen Formation im Grunde dritte Generation der King's Singers sind.

Ihr Eröffnungssong "Mother of God" schwebt in einer besonderen Klang-Fülle durch das gesamte Kirchenschiff bis an den letzten Platz in der hintersten Reihe. Das liegt an der außergewöhnlichen Besetzung: zwei Countertenöre, ein Tenor, zwei Baritone und ein Bass. Für gewöhnlich sind die britischen A-capella-Ensembles anders besetzt. Der besondere Sound wird durch die Akustik im Dom unterstützt sagt Tobias Klatt vom Schleswig-Holstein Musikfestival: "Es ist keine sehr 'trockene' Akustik, wie in manchen anderen Spielstätten. Das kommt natürlich den Sängern sehr entgegen, weil es sich sehr gut mischt und einen sehr schönen Raumklang hat."

King's Singers sind dem Publikum in Meldorf ganz nah

Die King's Singers schätzen am SHMF besonders, dass sie den Menschen ganz nahe kommen können, die nicht immer die Möglichkeit haben, Welt-Stars zu erleben. Das ist nach den Worten von Eddie Button, einem der Countertenöre etwas ganz Besonderes: "Das ist ein einmaliger Ort, atemberaubend. Und das Publikum liebe ich hier. Die waren bis zum Ende voll dabei, das ist doch ein gutes Zeichen. Sie haben so viel geklatscht. Das ist großartig. So ist es einfach schön zu arbeiten - wo Du so viel Anerkennung erfährst, fabelhaft."

Tenor Julian Gregory ist ebenfalls ganz verzaubert vom Publikum und dem Meldorfer Dom: "Das ist wirklich etwas Besonderes: So viel schöne Musik hier. Ich glaube, Gott ist sehr glücklich, und ich glaube, das Publikum auch. Sie lieben es, in diesen Raum Musik zu erleben und ein Teil davon zu sein. Auf der Bühne zu sein und zu sehen, wie die Leute lieben, was sie hören, das ist wirklich was Besonderes."

Zwei Stunden A-cappella-Musik aus vier Jahrhunderten

Dann sind die zwei Stunden A-cappella-Musik aus vier Jahrhunderten von der Klassik bis zu Musik der irischen Band U2 auch schon vorbei. Minutenlang applaudieren die Gäste, die Künstler kommen nicht ohne Zugaben von der Bühne. Tobias Klatt wünscht sich sehr, dass die King's Singers auch in den nächsten Jahren wiederkommen. Nach Kappeln und Ratzeburg war das Konzert in Meldorf allerdings für die King's Singers vorerst der letzte Auftritt in Deutschland - nun geht es weiter auf Tour nach Asien und Amerika.

