Halbzeit beim SHMF: Diese Highlights kommen noch Stand: 29.07.2022 16:09 Uhr Es ist Halbzeit beim Schleswig-Holstein Musik Festival. Musiker, Gäste und nicht zuletzt der Intendant sind froh, dass es wieder Konzerte gibt. Ein Rückblick auf die Höhepunkte - und ein Ausblick, welche Konzerte das Publikum im Norden noch erwarten.

von Linda Ebener

Eröffnet wurde das Schleswig-Holstein Musik Festival in diesem Jahr von Pianist Igor Levit und dem NDR Elbphilharmonie Orchester. Gespielt wurde unter anderem Johannes Brahms - der Schwerpunkt-Komponist in diesem Jahr. Er wurde nicht nur klassisch interpretiert, sondern auch elektronisch von der Jazz Rausch Big Band, die unter anderem beim Lübecker Werft Sommer aufgetreten ist.

Weitere Informationen Erstklassige Eröffnung des SHMF mit Igor Levit in Lübeck Levit, Alan Gilbert und das NDR Elbphilharmonie Orchester haben für einen gelungenen Auftakt gesorgt: mit einem der schwersten Klavierkonzerte überhaupt. mehr

SHMF 2022: Besondere Herausforderungen durch die Pandemie

In diesem Jahr gibt es allerdings auch besondere Herausforderungen, sagt Intendant Christian Kuhnt. Es sei noch ein bisschen anstrengender als die Jahre davor, aber die Euphorie trage das alles. "In diesem Jahr bin ich überrascht und erfreut, wenn abends alle da sind und das Konzert losgehen kann”, verrät Kuhnt. “Ich glaube es gab noch kein Jahr, in dem wir so viele kurzfristige Programmänderungen hatten, weil möglicherweise Proben nicht stattfinden konnten wie gedacht oder das Reisen eingeschränkt war oder ein Teil des Ensembles wegen Corona ausfällt."

Omer Meir Wellber: Ohne Anzug, Noten und Dirigierstab

Teilweise fehlten auch Koffer kurz vor den Auftritten, etwas bei Porträtkünstler Omer Meir Wellber. Er kam ohne Abendgarderobe, Noten und Dirigierstab. Doch zum Konzert war alles da - dank des SHMF-Teams, das kurzerhand shoppen gegangen ist. Den Künstler hat die Hektik nicht aus der Ruhe gebracht - er ist gerne Teil des Schleswig-Holstein Musikfestivals, wie er erzählt: "Die Atmosphäre gefällt mir hier sehr. Auch, dass so viele Leute, so viele Freiwillige dabei sind. Manchmal gibt es Konzerte in kleinen Sälen, manchmal in großen, das ist wirklich schön."

Weitere Informationen SHMF 2022: Festival-Highlights mit Fünf Sterne Deluxe Bekannte Künstler*innen bringen frischen Wind in das Land zwischen den Meeren. Mit dabei auch Fünf Sterne Deluxe. mehr

Musikfeste auf dem Lande: Mit Picknick-Körben und Klappstühlen

Highlights sind auch die insgesamt fünf Musikfeste auf dem Lande. Den Anfang hat das Gut Hasselburg im Kreis Ostholstein gemacht. Die Besucherinnen und Besucher strömten mit Picknick-Körben und Klappstühlen auf die große Wiese und genossen das Wochenende mit toller Musik, unter anderem von den Brüdern Gerassimez.

Soul-Star Gregory Porter: Endlich in Neumünster

Endlich auftreten konnte Soul-Star Gregory Porter in Neumünster, von dem wegen der Pandemie zwei Jahre lang die Konzerte ausfallen mussten.

Weitere Informationen SHMF: Gregory Porter in Neumünster - das Publikum war begeistert Zwei Jahre haben Fans auf Gregory Porter beim SHMF gewartet - jetzt hat es geklappt, aber wieder mit Hürden. mehr

Martin Grubinger macht Schluss - und liefert noch einmal in XXL

Ein weiteres Highlight waren Martin Grubingers Auftritte in Lübeck und Hamburg. Er spielte, ganz anders als sonst, zusammen mit der NDR Radiophilharmonie und dem Dirigenten Gabriel Venzago. Das Publikum war hingerissen, lobte die ungewohnte Kombination und staunte über das Schlagwerk-Arsenal und den körperlichen Einsatz des Künstlers.

Veranstaltungen Martin Grubinger beim SHMF: Beeindruckend und mitreißend Der Weltschlagzeuger beendet nächstes Jahr seine Karriere. Am 8. Juli war er zu Gast in der Lübecker Musik- und Kongresshalle. mehr

Sein nächstes und auch letztes Konzert beim SHMF spielt Martin Grubinger am 4. August in der Kieler Wunderino Arena - "Die XXL Percussion Show". Nächstes Jahr will er sich zurückziehen und gibt keine Konzerte mehr. Ein emotionaler Abschied für Intendant Christian Kuhnt: "Es ist traurig, dass es das letzte Konzert bei uns ist. Aber wird sind trotzdem glücklich darüber, dass er noch einmal zu uns kommt in die Ostseehalle in Kiel. Da werden wir ein riesiges musikalisches Fest feiern."

Abschluss mit "Porgy and Bess" am 27. August in Kiel

Voller Vorfreude blickt der Intendant auch auf den Abschluss des Festivals am 27. August in der Wunderino Arena in Kiel: "Eine Aufführung von 'Porgy and Bess', dem wunderbaren Musical, oder man kann auch sagen: der amerikanische Oper. Das NDR Elbphilharmonie Orchester spielt mit einem absoluten Star-Ensemble."

Veranstaltungen Gershwin's "Porgy and Bess": Abschlusskonzert SHMF 2022 Gemeinsam mit Opernstars wie Elizabeh Llewellyn beschließt das NDR Elbphilharmonie Orchester das Schleswig-Holstein Musik Festival 2022. mehr

Weitere Highlights der zweiten Hälfte des SHMF

Weitere Highlights aus der zweiten Hälfte des SHMF: Am 16. August spielt das schwedische O/Modernt Chamber Orchestra unter der Leitung seines Chefdirigenten Hugo Ticciati in der Hamburger Elbphilharmonie. Auf das Publikum warten spannungsreiche Bezüge zwischen den "Ungarischen Tänzen" von Johannes Brahms und der traditionellen Musik vom Balkan. Ein weiterer Brahms-Höhepunkt steht am 27. und 28. August an: An einem Wochenende werden in der Musik- und Kongresshalle Lübeck alle vier Sinfonien des Hamburger Komponisten von der NDR Radiophilharmonie und ihrem Chefdirigenten Andrew Manze aufgeführt.

Außerdem stehen auf dem Programm noch Konzerte von Tom Jones (6. August), Hélène Grimaud (22. August) und vielen anderen, so auch von Porträtkünstler Omer Meir Wellber (29., 30. und 31. Juli, 23., 24., 25. und 26. August).

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch unterwegs | 29.07.2022 | 16:45 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schleswig-Holstein Musik Festival