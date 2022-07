Gesangskapelle Hermann - die Vokal-Raketen beim SHMF Stand: 21.07.2022 08:08 Uhr Die Gesangskapelle Hermann präsentiert neue und alte Songs, untermalt von intimen Anekdoten aus zehn wilden Jahren zwischen den Stühlen der schummrigen Wirtshausbühnen und dem grellen Scheinwerferlicht des Pop-Business.

von Linda Ebener

Fünf junge Männer haben das Publikum in Pronstorf, im Kreis Segeberg mit ihren Stimmen begeistert. Beim Schleswig-Holstein Musik Festival treten sie als Gesangskapelle Hermann mit österreichischem Charme und gesanglicher Hochleistung auf - allerdings nicht klassisch in einem Konzertsaal, sondern einem Kuhstall. Da knarrt der Holzfußboden und das Holzgebälk an der Decke macht den Charme des Kuhstalls in Pronstorf aus. Die fünf Männer nehmen sich nicht ganz so ernst und so sind auch ihre Liedtexte herrlich amüsant, aber musikalisch hochprofessionell. Für ihren Auftritt braucht es in erster Linie ihre Stimmen, nur hier und da nehmen sie mal eine Gitarre oder ein E-Piano dazu.

In der Wiener Hermanngasse fing alles an

Seit zehn Jahren machen die fünf Männer aus Österreich gemeinsam Musik. In einem Probenraum in der Wiener Hermanngasse fing es an - die leidenschaftlichen Sänger trafen sich wöchentlich, mittlerweile sind sie über die Grenzen Österreichs bekannt. Bernhard Höchtel ist einer von ihnen. "Bei uns ist was von allem drin, man weiß nie genau wo die Reise hinführt. Also wir sind natürlich eine a-capella-Gruppe, von denen gibt es Tausende, aber wir machen halt unser eigenes Ding. Wir singen unsere eigenen Lieder und wir verknüpfen das immer mit ein paar spontanen Moderationen."

Zehn jahre Gesangskapelle Hermann - Jubiläumsrevue

Beim SHMF präsentieren sie ihre Jubiläumsrevue - 10 Jahre Gesangskapelle Hermann, da kommen schon einige Geschichten und Lieder zusammen. Sie haben sogar schon mal in einer Rinderversteigerungshalle gespielt - da haben sogar Kühe zugehört, das ist im Kuhstall in Pronstorf nicht so, aber auch sehr schön, findet Bernhard Höchtel: "Die Revue ist so ein bisschen von all dem, was wir bis jetzt so gemacht haben. Da sind Wiener Lieder dabei, da ist eine Nummer von den Comedian Harmonists dabei, wir haben wieder ein paar alte Lieder ausgepackt, also ein Best Of und Sammelsurium. Was sowieso immer mitschwingt, ist unsere Freundschaft, die wir uns halt irgendwie über die ganzen zehn Jahre aufgebaut haben, also das ist alles immer irgendwie da." Und diese enge Bindung merkt man - vor dem Auftritt sitzen sie zusammen und essen, trinken und quatschen - von Aufregung keine Spur.

Akrobatik, Sprachbarrieren und tolle Musik

Für das Publikum haben sich die fünf Österreicher etwas ganz Besonderes einfallen lassen. "Also wir haben akrobatische Einlagen und wir haben Zaubertricks. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt verraten darf. Außerdem haben wir viel Musik natürlich." Die Gesangskapelle Hermann ist zum ersten Mal beim Schleswig-Holstein Musikfestival mit dabei und sie freuen sich über die Einladung. "Ich muss sagen, es sind mir alle hier sehr sympathisch, die Leute und eigentlich auch das Klima - so die Nordsee."

Eine Sache macht Bernhard Höchtel aber etwas Sorgen: "Ich hoffe eigentlich, dass wir halbwegs verständlich rüberkommen, also die Sprachbarriere ist ja dann doch vielleicht da, vor allem bei uns, weil wir im tiefsten österreichischen Dialekt normalerweise reden, also ich bemühe mich jetzt schon sehr." Bei den Liedern versteht man vielleicht nicht jedes Wort, aber das muss man auch nicht - die a-capella-Band will schließlich, so wörtlich "Die Welt mit dem betörenden Mundartgesang zu einem glücklicheren Ort machen."

SHMF: Weiteres Konzert in Wilster

Wer Lust bekommen hat, die fünf Männer aus Österreich live zu erleben, kann das beim SHMF machen, und zwar tritt die Gesangskapelle Hermann heute in Wilster, im Kreis Steinburg im Colosseum auf. Los geht es dort um 19.30 Uhr. Karten gibt es im Internet oder noch an der Abendkasse.

