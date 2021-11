Festspiele Mecklenburg-Vorpommern: 2022 viele Premieren geplant Stand: 25.11.2021 11:00 Uhr Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern planen für das Jahr 2022 über 140 Veranstaltungen. Ein buntes musikalisches Programm zwischen Klassik, Pop und Crossover.

Vom 18. Juni bis zum 18. September 2022 sind 141 Konzerten an 60 Orten bei den Festspiele Mecklenburg-Vorpommern geplant. Darunter soll es zahlreiche Premieren geben wie Max Herre zusammen mit MIKIs Takeover! Ensemble, Max Mutzke zusammen mit der SWR Big Band, Hauschka und das Michael Wollny Trio sowie Weltstars der Klassik wie Daniel Müller-Schott, Harriet Krijgh, Lucas und Arthur Jussen sowie Kit Armstrong, internationale Klangkörper wie das BBC Symphony Orchestra, das Konzerthausorchester Berlin, Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen oder die Kammerakademie Potsdam.

Auch junge Talente will das Festival wieder fördern. So wird der gefeierte Geiger und Dirigent Emmanuel Tjeknavorian als Preisträger in Residence den Festspielsommer in 24 Konzerten prägen. Neben dem Kinder- und Familienprogramm "Mäck & Pomm" sind erfolgreiche Reihen wie die "Bothmer-Musik" und die "Landpartien" weiterhin Bestandteil des Programms.

Programm für Festspielwinter steht ebenfalls

Weitere Höhepunkte sind der "Mythos Mozart-Geige" auf Schloss Ulrichshusen, das neue Format "Grenzgänge" mit Blick auf die junge Jazzszene und das Detect Classic Festival, das ein junges Publikum auf eine Reise in die musikalische Zukunft jenseits von Grenzen und Genres nach Bröllin einlädt. Das Programm umfasst auch die Konzerte des Festspielwinters, der vom 30. November 2022 bis 8. Januar 2023 stattfinden wird.

Weitere Informationen Kulturpartner: Festspiele Mecklenburg-Vorpommern Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern sind ein klassisches Musikfestival, das jährlich an Spielorten in Mecklenburg-Vorpommern stattfindet. extern

