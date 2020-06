Stand: 29.06.2020 06:00 Uhr - NDR 1 Radio MV

Festspiele MV: Konzerttermine bis Ende August stehen fest von Axel Seitz

Ob Klassik oder Jazz, Programme für Kinder oder Weltmusik, Konzerte unter freiem Himmel oder in Kirchen und Scheunen: Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern bieten seit drei Jahrzehnten von allem etwas. In diesem Sommer ist wegen der Corona-Pandemie alles etwas anders, deswegen steht über dem Musikfestival auch das Motto "30 Mal anders". Jetzt stehen die genauen Konzerttermine für Juli und August fest - sie sind auf der Homepage der Festspiele abrufbar.

Kartenvorverkauf startet am 1. Juli - nur telefonisch

Der Kartenvorverkauf beginnt am Mittwoch, 1. Juli, um 10 Uhr. Aufgrund der besonderen Bedingungen in diesem Jahr können Konzertkarten nur telefonisch direkt bei den Festspielen bestellt werden. Haydn in Ribnitz-Damgarten, Rossini in Greifswald, Bach in Wismar: Präsentiert werden die Konzerte unter anderem vom Armida Quartett, der Pianistin Anna Vinnitskaya, der Sängerin Etta Scollo, dem Geiger Daniel Hope und dem Klarinettisten Matthias Schorn. Festspielintendant Markus Fein freut sich auf bekannte Namen, die landesweit auftreten. "Wir haben uns ganz bewusst entschlossen, bei unserer Grundidee zu bleiben, die Klassik ins Land herein zu tragen", sagt er. "Wir sind an den traditionellen, allseits bekannten Festspielorten, wir sind in den großen Kirchen, aber auch in ganz kleinen Orten."

Programm gilt vorerst bis Ende August

Das jetzt vorgestellte Programm unter dem Motto "30 Mal anders" gilt vorerst bis Ende August. Die ursprünglich für September geplanten Konzerte der Festspiele, unter anderem mit der Cellistin Anastasia Kobekina, dem Akkordeonisten Martynas Levickis sowie dem Geiger Nigel Kennedy, seien bislang noch nicht abgesagt, betont Markus Fein. "Stand heute sind wir optimistisch, das wir viele Konzerte aufrechterhalten können", sagt er, natürlich Corona-angepasst. Ein großes Fragezeichen stehe allerdings hinter dem Auftritt von Nigel Kennedy, für den aber bereits ein Ausweichtermin geplant sei: "Wenn alle Stricke reißen, können wir die Besucher vertrösten auf das Folgejahr."

Videos 02:30 Nordmagazin Wegen Corona: Festspiele MV diesmal als Netzspielsommer Nordmagazin Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern feiern in diesem Jahr ihren 30. Geburtstag. Doch aufgrund der Corona-Pandemie werden sie zum Netzspielsommer - das Motto: "30 Mal anders". Video (02:30 min)

Freude über Kleinspenden

Nach wie vor fehlen den Festspielen Einnahmen. Die vom Intendanten Anfang Mai angekündigte Finanzierungslücke konnte bereits zu mehr als der Hälfte geschlossen werden, auch durch viele Kleinspenden, etwa von Ticketkunden, die auf Rückerstattungen verzichten.

Die Festspiele 2020 unter dem Motto "30 Mal anders" präsentieren das nächste Konzert - mit Unterstützung des NDR - am 16. Juli in Rostock. Der Cellist Daniel Müller Schott spielt dann unter anderem eine Cellosonate von Beethoven - passend zum Beethoven-Jubiläum in diesem Jahr.

Weitere Informationen Festspiele MV 2020: "30 Mal anders" Feine Kammermusik statt großer Sinfonien, Solisten statt Orchester - die Festspiele MV gibt es in diesem Sommer anders als geplant, "30mal anders". Stars wie Etta Scollo sind angekündigt. mehr "30 Mal anders": Alternativplan für Festspiele MV Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern haben Alternativen für 2020 präsentiert. Neben kleinen Konzerten mit Abstand unter dem Motto "30 Mal anders" ist ein Festspielwinter geplant. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Kulturjournal | 29.06.2020 | 06:00 Uhr