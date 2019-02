Stand: 27.02.2019 12:00 Uhr

Festspiele MV: Hälfte der Tickets schon verkauft von Axel Seitz

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern sind auch in diesem Jahr ein Besuchermagnet. Mehr als drei Monate vor Beginn des Festivals sind bereits 50 Prozent der Eintrittskarten verkauft. Das teilten die Festspiele auf Anfrage von NDR 1 Radio MV mit. Einige Konzerte sind bereits ausverkauft, so unter anderem die beiden Gastspiele der lettischen Organistin Iveta Apkalna im August in der Neubrandenburger Konzertkirche oder das Konzert Ende Juli in den Schweriner Straßenbahnwerkstatt im Rahmen der Reihe "Unerhörte Orte".

Die Orgelkönigin in Neubrandenburg Nordtour - 23.02.2019 18:00 Uhr Die Orgel in der Konzertkirche in Neubrandenburg ist ein wahrer Besuchermagnet, besonders wenn sie von Iveta Apkalna gespielt wird. Dann ist das Haus regelmäßig ausverkauft.







Nur noch Restkarten für Amsterdam-Wochenende in Schwerin

Auch für das Amsterdam-Wochenende Anfang Juli in der Landeshauptstadt Schwerin gibt es nur noch wenige Restkarten. Dann präsentiert die diesjährige Preisträgerin des Festspielsommers, die Cellistin Harriet Krijgh, ihre niederländische Heimat musikalisch. Zu mehr als 20 Konzerten wird Krijgh zwischen Juni und September in Mecklenburg-Vorpommern vor Ort sein. Sie tritt sowohl beim Eröffnungskonzert mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester in Wismar als auch beim Abschlusskonzert mit der NDR Radiophilharmonie in Neubrandenburg auf.

Viele Highlights unter den 150 Konzerten

Insgesamt präsentieren die Festspiele, die erneut vom Norddeutschen Rundfunk unterstützt werden, rund 150 Konzerte. Erwartet werden unter anderen erstmals das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Leitung des lettischen Dirigenten Mariss Jansons, das New Century Chamber Orchestra San Francisco unter der Leitung von Daniel Hope, der Dresdner Kreuzchor sowie die Solisten Hilary Hahn, Emanuel Ax sowie Götz Alsmann.

