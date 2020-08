Stand: 07.08.2020 12:19 Uhr - NDR 1 Radio MV

Festspiele MV: Freiluft-Konzerte mit Waldhorn-Quartett

Nachdem zunächst alle Konzerte wegen der Corona-Krise abgesagt werden mussten, nimmt der Festspielsommer in Mecklenburg-Vorpommern wieder Fahrt auf - und das mit ganz besonderen Konzert-Formaten. Zu kostenlosen Platz-Konzerten lädt das Festival an diesem Wochenende ein: mit einem exzellenten Waldhorn-Ensemble um den Festspiel-Preisträger Christoph Eß. Insgesamt 13 Mal wird das german hornsound Quartett im ganzen Land auf Kirch- und Marktplätzen auftreten und jeweils eine halbe Stunde für Besucher und Passanten spielen. Auftakt war am 6. August auf dem Kirchhof in Beidendorf in Nordwestmeckenburg.

von Karin Erichsen

Dass an einem Donnerstagvormittag so viele Besucher zu einem Horn-Konzert in das kleine Beidendorf bei Wismar kommen würden, war auch für die Musiker eine Überraschung. Als sie in das Dorf einfuhren, hätten sie mit nicht mehr als zehn Besuchern gerechnet, sagt der Hornist Christoph Eß. Zu Konzertbeginn hatten dann aber fast 100 Gäste im Schatten der Linden auf dem Kirchhof Platz genommen. Die Kirchengemeinde hatte bequeme Stühle aufgestellt, ein Lüftchen wehte - so ließ sich die Hornmusik genießen.

Buntes Programm vom german hornsound Quartett

Die vier jungen Hornisten, die sich vor zehn Jahren nach dem gemeinsamen Studium in Stuttgart zum german hornsound Quartett zusammengetan haben, spielten ein unterhaltsames Programm mit Jagdmusik, Opernchören, Volksliedern und eigenen Arrangements. Viele Stücke entnahmen sie den "Grünen Heften für Waldhornquartette", einer Sammlung aus dem 19. Jahrhundert, die Christoph Eß eine "Bibel für Hornensemble" nennt. "Darin findet sich etwas für jeden Anlass und wir werden von den etwa 50 guten Arrangements bei jedem Konzert eine bunte Mischung spielen und auch eigene Bearbeitungen präsentieren", kündigt der Hornist an. Bei einem Konzert von 30 Minuten sei ohnehin programmatisch kein "roter Faden" zu verfolgen, da könne man ein bisschen experimentieren. Dabei bleibt auch Raum für Spontaneität: So bekam beim ersten Platz-Konzert in Beidendorf der langjährige Bürgermeister der Gemeinde zur Freude aller ein Ständchen zu seinem Geburtstag.

Konzerte auch an kleinen Orten

Ein Horn-Quartett sei im Übrigen bestens geeignet für Freiluft-Konzerte, betont Christoph Eß, weil Bläser auch ohne Verstärkung große Plätze mit Musik füllen können. Deshalb sei sein Ensemble auf die Festspiele zugegangen und war dort sofort auf offene Ohren gestoßen. "Innerhalb weniger Tage haben wir die kleine Platz-Konzertreihe verabredet", erzählt Eß, der als Preisträger mit dem Festival seit vielen Jahren verbunden ist.

Besucher sind froh, wieder Konzerte besuchen zu können

Die Festspiele griffen die Idee des german hornsound Quartetts dankbar auf, denn nachdem nun wieder Konzerte - mit Einschränkungen aus Infektionsschutzgründen - möglich sind, wollte das Festival rasch ein attraktives Alternativprogramm zum ursprünglich geplanten Festspielsommer vorlegen. "Da war uns wichtig, auch in den kleinen Orten präsent zu sein, wie in den vergangenen 30 Jahren", sagt Festspiel-Sprecher Christian Kahlstorff. So reist das Horn-Ensemble zum Beispiel auch noch nach Rehna, Bergen, Dargun, Anklam und Waren. Die Leute seien froh, dass der Konzertbesuch wieder möglich ist. "Alle halten sich an die Abstandsregeln, alle tragen Masken und haben großes Verständnis für die Einschränkungen, wie zum Beispiel fehlendes Catering."

Das Festival gehe kreativ mit der veränderten Situation um, betont Kahlstorff. Schnell wurden neue Formate entwickelt, die beim Publikum gut ankommen. Auch die Besucher in Beidendorf waren vom ersten Platz-Konzert mit dem german hornsound sehr angetan.

Weitere kostenlose Platz-Konzerte mit dem german hornsound Quartett:

Freitag, 07.08.2020:

13:30 Uhr, Warnemünde, Leuchtturm Vorplatz

16:30 Uhr, Rehna, Klosterinnenhof



Sonnabend, 08.08.2020

10:30 Uhr, Stralsund, Gewerkschaftshaus (Alter Markt)

13:00 Uhr, Bergen, Marktplatz

15:30 Uhr, Binz, Kurpark

17:30 Uhr, Sellin, Arcona Living



Sonntag, 09.08.2020

11:00 Uhr, Dargun, Freitreppe der Klosteranlage

13:30 Uhr, Anklam, Rathaus (Marktplatz)

15:30 Uhr, Mölln (17389), Pfarrgarten

16:30 Uhr, Waren (Müritz), Marktplatz

