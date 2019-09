Stand: 13.09.2019 11:29 Uhr

Festspiele MV 2019 gehen zu Ende von Axel Seitz

In den vergangenen drei Monaten gab es in ganz Mecklenburg-Vorpommern insgesamt rund 150 Konzerte. Die Saison war geprägt von der Preisträgerin in Resicence, der Cellistin Harriet Krijgh. Am Sonntag gehen die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern nun zu Ende. Die 28-jährige Niederländerin Krijgh wird auch beim Abschlusskonzert in der Neubrandenburger Konzertkirche auftreten.

"Ich habe mich für eines meiner Lieblingscellokonzerte entschieden, nämlich das Konzert von Edward Elgar, das mich schon fast mein ganzes Leben begleitet", sagt Harriet Krijgh über das Abschlusskonzert. Die Cellistin musizierte beim Finale der Festspielsaison und war bereits beim Auftakt Mitte Juni in der Wismarer St. Georgen-Kirche dabei. Da präsentierte sie gemeinsam mit dem Jugendkammerchor des Schweriner Musikgymnasiums die Festspielouvertüre.

Konzerte im Kloster Rühn und Hotel Heiligendamm

"Harriet Krijgh war eine ganz tolle Preisträgerin in Residence. Sie hat sich mit famosen Konzerten in die Herzen des Publikums gespielt. Ganz besonders in Erinnerung geblieben ist mir das Wochenende, das wir der Stadt Amsterdam gewidmet haben", so Intendant Markus Fein.

Neben dem Amsterdam-Wochenende im Juli in Schwerin gastierte Harriet Krijgh zusammen mit anderen Festspielpreisträgern unter anderem im Kloster Rühn oder im Grand Hotel Heiligendamm. Zudem war sie der Star im Dorf Golchen bei Altentreptow. Die Gemeinde hatte das besondere Konzert und den diesjährigen Spielstättenpreis gewonnen.

Cellistin Krigh: "Ein sehr intensiver Sommer"

Harriet Krijgh blickt auf einen besonderen Sommer zurück: "Es war wunderbar, es war ein sehr intensiver Sommer und es ist etwas, das ich nie vergessen werde. Ich werde die ganzen Erinnerungen für meinen weiteren Weg mitnehmen und ich glaube, dass ich auch unglaublich viel gelernt habe. Ich werde auf jeden Fall wieder zurückkommen."

Festspiele MV: Rund 80.000 Besucher

Ob Konzerte an ungewöhnlichen Orten wie dem Paketzentrum Neustrelitz oder der ehemaligen Turbinenhalle in Lubmin bei Greifwald, Weltstars in der Reithalle Redefin, Freiluftkonzerte in der Schlösserparks von Bothmer und Fleesensee, das große Open-Air zum 120. Zoo-Geburtstag in Rostock oder die Vorpommern-Tage und die Inselmusik auf Rügen - mehr als 80.000 Besucher, so die vorläufige Schätzung, kamen zu den Festspielen, die auch 2019 vom NDR unterstützt wurden.

Festspiele MV: Abschlusskonzert in Neubrandenburg NDR 1 Radio MV - Kulturjournal - 13.09.2019 19:00 Uhr Autor/in: Axel Seitz Die niederländische Cellistin Harriet Krijgh, Preisträgerin in Residence, wird die Festspiele MV 2019 mit einem Abschlusskonzert beenden.







Festspiele MV feiern 2020 30-jähriges Jubiläum

Selbst wenn die Jubiläumssaison - 2020 werden 30 Jahre Festspiele gefeiert - noch weit entfernt scheint, blickt Intendant Markus Fein bereits voraus: "Es wird Konzerte mit einem Weltklasse-Musiker und -Pianisten geben, der im ersten Jahr der Festspiele mit dabei war, zusammen mit einem internationalen Orchester, das ebenfalls im ersten Jahr bei uns war. Wir holen sie nun mit einem Beethoven-Programm zurück", so Fein.

Irgendwie werden die letzten auch die ersten sein, denn die NDR-Radiophilharmonie spielt zunächst zum Abschluss der diesjährigen Saison am kommenden Sonntag - unter anderem Beethovens 5. Sinfonie. Im Juni 2020 eröffnet die Radiophilharmonie dann die neue Festspielsaison - wieder in der Neubrandenburger Konzertkirche unter anderem mit Werken von Elgar, Gershwin und Bernstein.

