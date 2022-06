Ehrlicher, britischer Punk von Idles Stand: 05.06.2022 12:41 Uhr Das Hurricane Festival 2022 zieht wieder Zehntausende Besucher nach Scheeßel. ARTE und NDR.de bringen euch das Festival aber auch nach Hause - mit über 24 Stunden Videostreams am Festivalwochenende.

So muss britischer Punk doch klingen. Ehrliche und anprangernde Texte, getriebene und hektische Rhythmen - das zeichnet die Band Idles aus. Mit viel Wut im Bauch singen die fünf Bandmitglieder gegen die Oberschicht und alles, was heutzutage auf der Welt schiefläuft. Für sie läuft es allerdings richtig gut. Ihr drittes Studioalbum "Ultra Mono" erreichte Platz eins der britischen Charts. Beim Hurricane sind sie nach 2019 zum zweiten Mal dabei. Und wie schon damals können auch dieses Mal in Scheeßel wieder Zehntausende Zuschauer zusammen mit der Band ihren Frust herausschreien.

Idles seht ihr im Videostream am Sonnabend, den 18.06.2022 um 19.45 Uhr.

