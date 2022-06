Jetzt im Stream vom Hurricane Festival: Alice Merton Stand: 19.06.2022 14:02 Uhr Zehntausende feiern nach zwei Jahren Pause an diesem Wochenende wieder auf dem Hurricane Festival. ARTE und NDR.de streamen auch heute am letzten Tag einige Konzerte ab 16.15 Uhr.

Finale auf dem Hurricane Festival: Auch heute übertragen ARTE und NDR.de noch einmal mehr als acht Stunden lang Konzerte aus Scheeßel. Tag drei des Festivals bestreiten - neben vielen anderen - Royal Blood, The Hives, Rise Against und Hot Milk.

Und wer die ersten beiden Tage verpasst hat, kann einige der Konzerte als Video on Demand nachschauen - Bad Religion, Nothing But Thieves, Giant Rooks und Inhaler. Einfach den Bandnamen anklicken.

Sonntag, 19. Juni: Konzerte mit Rise Against und Kontra K

Sonnabend, 18. Juni: Konzerte mit Bad Religion und Deichkind

Freitag, 17. Juni: Konzerte mit LP, Dermot Kennedy und Seeed

Änderungen sind vorbehalten. Viele der Konzertvideo sind im Nachhinein noch online abrufbar.

