Hurricane Festival: Die Konzerte hier im Stream Stand: 17.06.2022 08:56 Uhr Drei Tage lang steht Scheeßel Kopf. Zehntausende Zuschauerinnen und Zuschauer werden zum Hurricane Festival erwartet. Aber auch wer nicht vor Ort ist, kann mitfeiern: Ab 17.30 Uhr mit dem Videostream von ARTE und NDR.de.

Es geht wieder los: Drei Tage lang wird auf dem Hurricane Festival gefeiert. Vom 17. bis 19. Juni übertragen ARTE und NDR.de jeden Tag jeweils über acht Stunden lang die besten Konzerte dieses Jahres. Los geht es am Freitag beispielsweise mit Seeed und Giant Rocks. Samstag sind Bad Religion, Foals oder Deichkind am Start. Das Festival-Finale am Sonntag bestreiten unter anderem Rise Against und Kings Of Leon.

Freitag, 17. Juni: Konzerte mit Seeed und Inhaler

Sonnabend, 18. Juni: Konzerte mit Bad Religion und Deichkind

Sonntag, 19. Juni: Konzerte mit Rise Against und Kings Of Leon

Änderungen sind vorbehalten. Viele der Konzertvideo sind im Nachhinein noch online abrufbar.

