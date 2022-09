Tandemprojekt der Kulturtafel bringt Menschen zusammen Stand: 27.09.2022 09:00 Uhr Kulturtafeln geben nicht verkaufte Eintrittskarten kostenlos an Menschen weiter, die sich solche Veranstaltungen ansonsten gar nicht leisten können. Die Kulturtafel in Lübeck hat nun ein neues Projekt: das Kulturtandem.

von Astrid Wulf

Die "Comödie Lübeck" in der Altstadt der Hansestadt ist klein und plüschig - hier sieht sich Laila Müller das Stück: "Liebe, Lügen, Lampenfieber" an. Die hinterlegten Karten hatte das Theater dem Verein "Kulturtafel Lübeck" gespendet - und der wiederum hat sie Laila Müller angeboten. Sie ist schon seit einigen Jahre bei der Kulturtafel als Gast registriert, etwa einmal im Monat gibt es kostenlose Tickets.

Die 55-Jährige erzählt bei einer schnellen Zigarette vor dem Theater, dass sie dank der Kulturtafel schon viele Konzerte gesehen hat, auch Comedy war dabei. Auf klassische Konzerte geht sie besonders gern: "Da war ich kürzlich bei der MUK beim Philharmonischen Orchester - so eine tolle Akustik. Das Publikum war ein bisschen overstyled, aber das war sehr schön." Laila Müller macht ein Praktikum in einem Büro und muss jeden Cent umdrehen: "Ich bin arm, also finanziell nicht so gut aufgestellt, deshalb könnte ich mir nie so eine Konzertkarte leisten - vor allen Dingen im Parkett, wo man richtig gut sehen kann. Deshalb freue ich mich immer, wenn ich Angebote kriege."

"Man kriegt mal einen Tapetenwechsel"

In den Konzertsälen und Theatern bleiben oft die teuren Plätze leer - umso besser für die Kulturtafel-Gäste, die dann in den vordersten Reihen sitzen können. Eine Wohltat, sich wie Besserverdienende auch auf eine Veranstaltung freuen zu können, sich schick zu machen und ins Theater zu gehen.

Auch Laila Müller genießt die Abende, die ohne die Kulturtafel einfach nicht drin wären und die sie ansonsten wahrscheinlich vorm Fernseher verbringen würde: "Man kriegt mal einen Tapetenwechsel, kann sich wirklich auf die Stücke einlassen, sich bespaßen und unterhalten lassen. Wenn man arm ist, hat man eh noch andere Belastungen. Dann sitzt einem zum Beispiel das Amt im Nacken."

Das Kulturtandem: Kulturtafel vermittelt Begleiter*innen

Lange hatte ihre Mutter sie auf Veranstaltungen begleitet, erzählt Laila Müller. Sie starb vor einigen Monaten - seitdem muss Laila Müller die zweite Eintrittskarte oft verfallen lassen. Sie möchte das ändern und hat sich deshalb für das neue Projekt "Kulturtandem" angemeldet, bei dem die Kulturtafel Begleiterinnen oder Begleiter vermittelt: "Ein Austausch wäre schon interessant. Deshalb habe ich mich gleich angemeldet als Tandempartnerin und vielleicht ist ja auch ein kulturinteressierter Mann dabei. Für offene Menschen wie mich ist das richtig was Gutes. Ich bin gespannt, was sich daraus entwickelt."

Beide Seiten können angeben, ob sie sich einen Mann oder eine Frau als Tandempartner oder -partnerin wünschen, ob es ein fester Partner sein sollte, ob er oder sie jünger oder älter sein soll. Das Projekt will nicht nur Kulturtafel-Gäste miteinander verbandeln, sagt Geschäftsführerin Kristine Goddemeyer: "Es hat sich schon ein weites Spektrum an Leuten angemeldet. Von Jung bis Alt ist alles dabei. Ich finde gerade dieses Mischen ganz spannend, dass sich die Leute über Alters- und Einkommensgrenzen hinweg begegnen und in Kontakt und Austausch kommen."

Nach dem klamaukigen und kurzweiligen Stück ist Laila Müller zufrieden. Ein guter Abend, findet sie: "War alles drin. Die ganze Packung." 70 Menschen haben sich schon als Begleiterin oder Begleiter für das Tandem-Projekt angemeldet. In den nächsten Wochen sollen dann die ersten Tandems gebildet werden.

