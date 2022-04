Stein-Hanse: Lego-Ausstellung von Modell-Fans in Kaltenkirchen Stand: 09.04.2022 13:16 Uhr Ein Wochenende lang verwandelt wird die Marschweghalle in Kaltenkirchen wieder zur bunten Lego-Welt. Nach zwei Jahren Pause zeigen Lego-Fans in der Stein Hanse ihre Bauwerke, Landschaften und Modelle.

von Corinna Below

Teilweise haben die Fans coronabedingt sehr lange an ihren Bauwerken gearbeitet, zum Teil seit zwei Jahren. Auf 1.000 Quadratmetern kann das Publikum nun das ganze Wochenende lang bei der Stein Hanse in Kaltenkirchen etwa eine Eisenbahnwelt mit historischer Eisenbahnanlage mit Modellen aus den 60er- und 70er-Jahren erleben. Ritterburgen und ein großes Wikinger Dorf sind gehören zu den weiteren Attraktionen. 20 Ausstellerinnen und Aussteller zeigen insgesamt 350 Modelle. Es sind ihre neuesten Kreationen - und ihre liebsten. Manche hängen seit ihrer Kindheit daran.

Highlight der Stein Hanse ist "Great Ball-Contraption"-Anlage

Ein besonderes Highlight ist eine etwa fünf mal zehn Meter große "Great Ball Contraption"-Anlage. Übersetzt heißt das: tolles Ballgerät. Dabei werden kleine Bälle in einem Kreislauf auf kreative Arten transportiert. Das ist es auch, wenn denn alle Modelle da und verbunden sind - und laufen. Diese Kugelbahn besteht aus 80 einzelnen Modulen.

Die Idee hatte vor 17 Jahren ein US-Amerikaner, der auch einen Standard dafür festgelegt hat: zehn Steine hoch, zehn tief, zehn breit. Der Rest ist Kreativität. Beim nächsten Objekt - an der großen Stadt - sind 14 Kreative beteiligt. Jedes Objekt ist ein so genanntes "MOC", also: my on creation (deutsch: meine eigene Kreation). Wochen und manchmal Monate Arbeit stecken in diesen Modellen. Lego-Bausätze sind hier verpönt.

Wegen des Krieges in der Ukraine hatte der Vereinsvorstand eine besondere Idee: 1.500 mit einer Friedenstaube bedruckte Vierer-Legosteine in blau und gelb geben sie für eine Spende heraus. "Natürlich können wir damit nichts Direktes bewegen, aber indirekt schon, weil so eine Spendenaktion den Menschen hilft. Das ist das Ziel" erklärt der Stein-Hanse Organisator Martin Horn.

Mitmachen ist bei der Ausstellung natürlich auch erlaubt und erwünscht: Auf einer eigenen Fläche dürfen Kinder und Jugendliche ihre eigenen Bauwerke aus den bunten Steinen erschaffen.

Stein-Hanse in der Marschweghalle Kaltenkirchen 2022 Sonnabend 9. April: 9:30 Uhr bis 18 Uhr

Sonntag 10. April: 9:30 Uhr bis 17 Uhr

Marschweg 18, 24568 Kaltenkirchen



Kinder: 2,50€, Erwachsene: 5 €



Weitere Termine 2022:

7.5.-15.5.: phaeno Bricks 2022 - Wolfsburg

1.6.-26.08.: BallinStadt - Hamburg

30.7.-31.7: Stein auf Stein - Kiekeberg

